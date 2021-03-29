Süveyş Kanalı'nda sıkışan yük gemisindeki Mısırlı mürettebatın sevinç anları - Son Dakika

Süveyş Kanalı'nda sıkışan yük gemisindeki Mısırlı mürettebatın sevinç anları

29.03.2021 09:42

Süveyş Kanalı'nda sıkışan yük gemisindeki Mısırlı mürettebatın sevinç anlarıMısır, (DHA)- Mısır Cumhurbaşkanı Müsteşarı İhab Memiş Süveyş Kanalı'nda karaya oturan Ever Given gemisinin yüzdürülmesi çalışmaları başarılı olduğunu ve geminin normal rotasına döndürüldüğünü açıkladı.

Süveyş Kanalı'nda sıkışan yük gemisindeki Mısırlı mürettebatın sevinç anları

Mısır, (DHA)- Mısır Cumhurbaşkanı Müsteşarı İhab Memiş Süveyş Kanalı'nda karaya oturan Ever Given gemisinin yüzdürülmesi çalışmaları başarılı olduğunu ve geminin normal rotasına döndürüldüğünü açıkladı.

Mısır'da Panama bandıralı Ever Given adlı yük gemisinin karaya oturması nedeniyle ulaşıma kapanan dünyanın en yoğun gemi ticaret yolu Süveyş Kanalı'nı açma çalışmaları tamamlandı. Günlerdir gerçekleştirilen kurtarma operasyonu sonucu "The Ever Given" isimli geminin kurtarıldı. Açıklama Mısır Cumhurbaşkanı Müsteşarı İhab Memiş'ten geldi. Memiş, Süveyş Kanalı'nda karaya oturan EverGiven gemisinin yüzdürülmesi çalışmaları başarılı olduğunu ve geminin normal rotasına döndürüldüğünü açıkladı. Memiş, gemiyi sıkıştığı yerden kurtarmak ve yeniden hareket etmesini sağlamak için müdahalede bulunan römorkörlerin çalışmalarının ardından gemi yüzdürüldüğü duyurdu.

MISIRLI MÜRETTABATIN SEVİNCİ KAMERADA

Günlerdir Süveyş Kanalı'nda sıkışan Ever Given adlı yük gemisindeki Mısırlı mürettebatın kurtarma operasyonu sonrası sevinci kameraya yansıdı. Mısır medyası, geminin normal rotasına döndürülmesi için günlerdir süren arama kurtarma çalışmaları sonrası haline ait ilk videoyu yayınladı.

DÜNYA TİCARETİNE 10 MİLYAR DOLAR ZARAR

Süveyş Kanalı'nda 24 Mart'ta dev bir konteyner gemisi ülkede yaşanan kum fırtınası ve kötü hava koşulları neticesinde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle kıyıya çarparak kaza yapmıştı.Geminin sahibi Japon firma ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, geminin yeniden yüzdürülmesine yönelik girişimlerde "zorluklarla karşılaşıldığını" kaydemişti. Mısır'lı yetkililer, 15 bin ila 20 bin metreküp kum çeken bir tarak gemisinin, gemiyi hareket ettirmeye çalıştığını aktarmıştı.Karaya oturan Ever Given adlı dev yük gemisinin kanalı trafiğe kapatmasının dünya ticaretine haftada 10 milyar dolara kadar zarar verdiği tahmin ediliyor

DÜNYANIN EN ÖNEMLİ SU YOLU

Mısır'ın Süveyş Kanalı, uluslararası deniz ticaretinin yaklaşık yüzde 10'unu gerçekleştiriyor. Her yıl yaklaşık 18 bin geminin geçtiği, Asya ve Avrupa arasında ticari gemilerin en önemli güzergahlarından Süveyş Kanalı, dünyanın en önemli su yollarından biri olarak gösteriliyor.

Süveyş Kanalı'nda sıkışan yük gemisindeki Mısırlı mürettebatın sevinç anları
Süveyş Kanalı'nda sıkışan yük gemisindeki Mısırlı mürettebatın sevinç anları
Süveyş Kanalı'nda sıkışan yük gemisindeki Mısırlı mürettebatın sevinç anları
Süveyş Kanalı'nda sıkışan yük gemisindeki Mısırlı mürettebatın sevinç anları
Süveyş Kanalı'nda sıkışan yük gemisindeki Mısırlı mürettebatın sevinç anları

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Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Süveyş Kanalı'nda sıkışan yük gemisindeki Mısırlı mürettebatın sevinç anları - Son Dakika Dünya


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