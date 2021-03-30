Süveyş Kanalı'nda yaşanan sıkıntı, lojistikte Libya'yı öne çıkarabilir - Son Dakika

Süveyş Kanalı'nda yaşanan sıkıntı, lojistikte Libya'yı öne çıkarabilir

30.03.2021 11:07
Süveyş Kanalı'nda yaşanan sıkıntı, lojistikte Libya'yı öne çıkarabilir, System.String[]

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil, Süveyş Kanalı'nda yaşanan sıkıntının, Türkiye'nin Afrika'ya ihracatı konusunda Libya'nın önemini bir kez daha ortaya çıkardığını belirterek, "Libya'da kurulacak lojistik üs sayesinde Afrika'nın direkt...

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye- Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil, Süveyş Kanalı'nda yaşanan sıkıntının, Türkiye'nin Afrika'ya ihracatı konusunda Libya'nın önemini bir kez daha ortaya çıkardığını belirterek, "Libya'da kurulacak lojistik üs sayesinde Afrika'nın direkt ortasına giriş sağlayacağız." ifadesini kullandı.

Karanfil, yaptığı yazılı açıklamada, dünyanın en önemli su yollarından Süveyş Kanalı'nda karaya oturan dev yük gemisini yüzdürme çalışmalarının başarıyla sonuçlanması ve kanalın deniz trafiğine açılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Süveyş Kanalı'nda yaşanan sıkıntının, Türkiye'nin Afrika'ya ihracatı konusunda Libya'nın önemini bir kez daha ortaya çıkardığını belirten Karanfil, istenilmeyen bu kaza sonrası 6 günde kanalda 370 geminin geçiş için beklediğini, çok uzun kuyruklar oluştuğunu bildirdi.

Karanfil, "Bu durum, bazı ticari ürünlerde dünya piyasalarında artışa neden oldu. Günlük 12 milyar dolarlık ürünün bu kanaldan geçtiği söyleniyor. 6 günlük birikme piyasaları altüst etti." ifadelerini kullandı.

"45 güne varan ulaşım süreleri 10-15 gün aralığına düşer"

Murtaza Karanfil, söz konusu kazanının ardından Libya'nın özellikle Türkiye'nin ticareti ve ihracatı için öneminin bir kez daha anlaşıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Doğu ve Orta Afrika'ya giden ticaret yolu Süveyş Kanalı'ndan geçiyor. Cibuti Limanı üzerinden Orta Afrika'ya, Çad'a ürün ulaştırılıyor. Bu da Akdeniz'den Süveyş Kanalı ile birlikte 45 gün sürüyor. Libya'da kurulacak lojistik üs sayesinde Afrika'nın direkt ortasına giriş sağlayacağız. Orada belki kara yolunu kullanacağız ancak zaten Orta Afrika'ya ulaşmak isteyen gemiler de kara yolunu kullanıyor.

Libya'daki lojistik üs, aynı zamanda Afrika'dan içeriye doğru bir alternatif sağlayacaktır. Libya, başta Orta Afrika olmak üzere hem Doğu hem de Batı Afrika'ya ulaşımda ciddi avantajlar sağlayacak. 45 güne varan ulaşım süreleri 10-15 gün aralığına düşer. Libya, Akdeniz'e 3 günlük mesafede. Buradan kara yoluyla 7-10 günde hem Doğu hem de Batı Afrika'ya ulaşabiliriz. Libya'daki lojistik üs, çok cazip maliyetlerle bu yükü hafifletir."

"Hava kargo için görüşmelerimizi sürdürüyoruz"

Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Karanfil, Libya'da hükümetin geçen hafta güvenoyu aldığını, bütçe görüşmelerinin onaylanacağını, sonrasında hızlıca ekonomik kalkınma hareketliliğinin başlayacağını aktararak, hem Libyalı hem de Türk iş insanlarının yeni süreçten umutlu olduğunu, bu süreci bozacak bir girişime Libya halkının izin vermeyeceğini belirtti.

Karanfil, Misrata'da 30 bin metrekarelik kapalı alanda lojistik üs kurma çalışmalarına başladıklarını, ayrıca Libya'nın güneyinde cep lojistik üssü inşa etmeyi düşündüklerini bildirdi.

Hava kargo için görüşmelerini sürdürdüklerini kaydeden Karanfil, "Hava kargoyla Afrika'nın istediğimiz noktasına 1-2 günde ulaşıyoruz. Yani Türkiye'den yola çıkan bir ürün, 3 günde deniz yoluyla Afrika'ya ulaşacak. Buradan da Afrika'nın neresi olursa olsun 1-2 günde ulaştırılabilecek. Bu da ihracatçılarımıza büyük katkı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Süveyş Kanalı, Türkiye, Afrika, Libya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Süveyş Kanalı'nda yaşanan sıkıntı, lojistikte Libya'yı öne çıkarabilir - Son Dakika Ekonomi


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