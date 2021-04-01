Süveyş Kanalı'ndaki gemi krizi hammadde fiyatlarını uçurdu! Sanayi kuruluşları stok yapmaya başladı - Son Dakika

Süveyş Kanalı'ndaki gemi krizi hammadde fiyatlarını uçurdu! Sanayi kuruluşları stok yapmaya başladı

01.04.2021 07:55

Süveyş Kanalı'nda 6 gün süren gemi krizi hammadde fiyatlarını tetikledi. Petrokimya kaynaklı ambalaj ve inşaat plastik malzemelerinde hammadde fiyatları yüzde 20 artarken, ortalama 100 dolarlık bir fiyat 120 dolara çıktı. Sanayi kuruluşları fahiş fiyat şoku yaşamamak adına stok yapmaya başladı.

Süveyş Kanalı'nda karaya oturduktan 6 gün sonra kurtarılabilen yük gemisi Ever Given, emtia fiyatlarını dalgalandırdı. Küresel ticarette mal teslimatlarının gecikmesi nedeniyle petrokimya kaynaklı ambalaj ve inşaat plastik malzemelerinde hammadde fiyatlarının yüzde 20 artmasına neden oldu. Sektör temsilcileri, yük gemisi karaya oturduğunda spekülatif fiyat hareketleri başladığını, ortalama 100 dolarlık bir fiyatın 120 dolara çıktığını, sanayi kuruluşlarının fahiş fiyat şoku yaşamamak için ellerindeki stokla çalıştığını açıkladı.

HAMMADDE GECİKTİ

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Delegesi Murat Akyüz, geminin kanala sıkışmasının etkilerine işaret ederek, mal teslimlerinin geciktiğini, maliyetlerin arttığını söyledi. Küresel bir durum olduğu için teslimatlarda yaşanan gecikmeleri karşı tarafın anlayışla karşıladığını belirten Akyüz, ancak kanalda gemi trafiğinin tıkanması nedeniyle, taşıma maliyetlerini artırdığını vurguladı. Mal teslimlerindeki gecikmelerin hammadde fiyatlarının yükselmesine de sebep olduğuna işaret eden Akyüz, "Özellikle petrokimya ürünlerinde... Aynı zamanda buna bağlı yan ürünler, üretim hattında, montajlarda kullanılan ürünlerin gecikmesine sebep oldu. Ambalaj malzemeleri, inşaat malzemeleri, özellikle polietilen, pvc gibi kullanılan birçok hammaddeyi etkiledi. Gecikmelerden kaynaklı hammadde fiyatlarında yüzde 20 artışlar oldu" diye konuştu.

MANİPÜLASYON VARDI

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Burak Önder, plastikte bir süredir hammadde sancısı yaşandığını, özellikle koronavirüs bahanesiyle plastik hammaddesinin 1500 dolarlardan 3 bin 300 dolarlara çıktığını vurguladı. Süveş Kanalı'nda deniz trafiğinin tıkamasını da manipüle etmek isteyenlerin olduğuna işaret eden Önder, "Ara malı ve mamülde fiyat artışına bir neden bulmaya çalışanlar bu durumu önümüze sürdüler. 'Plastik hammadde fiyatları uçar mı' diye fısıltılar oldu. Gemi kurtarılamasaydı ya da daha uzasaydı manipüle aracı olacaktı Uzak Doğu'dan gelen hammaddeler için. Çok manipülatif hareketler oldu" dedi.

FABRİKALAR STOKLA ÇALIŞMAK ZORUNDA KALDI

Plastik fiyatlarının halen çok yüksek olduğuna işaret eden EVSİD Başkanı Burak Önder, fiyat şokuyla karşılaşmak istemeyen sanayi kuruluşlarının da ellerindeki stokla çalışmasına devam ettiğini vurguladı. Önder, sözlerini şöyle sürdürdü: "Özellikle şubat sonrasında hammaddenin yoka düşmesinden dolayı insanlar ellerindeki stokları kullanıyorlar. Firma taleplerinin düşmesiyle fiyatların da aşağı inmeye başlayacağını düşünüyoruz" dedi. Diğer taraftan en büyük ithalatçı da olan Çin'de altı ay sonra yeni açılacak birçok petrokimya tesisi olduğuna işaret eden Önder, o tesislerin devreye alınmasıyla fiyatların da aşağı gelmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

Süveyş Kanalı'ndaki gemi krizi hammadde fiyatlarını uçurdu! Sanayi kuruluşları stok yapmaya başladı

Süveyş Kanalı, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Süveyş Kanalı'ndaki gemi krizi hammadde fiyatlarını uçurdu! Sanayi kuruluşları stok yapmaya başladı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (1)
  • Ali: Sizde hemen hazırsınız fiyat arttırmaya. Ne olacak kanal açılınca fiyatları düşürecek misin iz tekrar fırsatçılar Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

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