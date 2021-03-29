Süveyş Kanalı'nı tıkayan dev gemi 7. günde yüzdürüldü! Kurtarılma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

Süveyş Kanalı'nı tıkayan dev gemi 7. günde yüzdürüldü! Kurtarılma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı

29.03.2021 09:29

Süveyş Kanalı'nda karaya oturarak dünya ticaretine ağır darbe vuran Evergreen firmasına ait Ever Given kuru yük gemisi kurtarma operasyonlarının 7. gününde yüzdürüldü. Günlük 9,6 milyar dolarlık bir zarara neden olan dev geminin kurtarılması sonrası kanalın tam olarak ne zaman açılacağı belli olmazken, geminin yüzdürülme anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Süveyş Kanalı'nda karaya oturarak dünya ticaretine ağır darbe vuran Evergreen şirketine ait Ever Given gemisi kurtarma çalışmalarının 7. gününde yeniden yüzdürüldü. Gemi yola koyulurken, kanalın ne zaman açılacağı ise henüz bilinmiyor. Öte yandan Ever Given isimli geminin kurtarılma anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.

PETROLÜN FİYATI YÜZDE 4 ARTMIŞTI

Panama bandıralı Ever Given adlı gemi, Çin'den Hollanda'nın Rotterdam Limanı'na giderken karaya oturmuştu.1869'da açılan, yılda 19 bin geminin kullandığı, Asya ile Avrupa arasındaki en kısa deniz yolu olan 193 kilometre uzunluğundaki kanalın kapanması nedeniyle uluslararası piyasalarda dün petrolün fiyatı yüzde 4 artmıştı.

GEÇİŞ YOLUNDA 150'YE YAKIN GEMİ BEKLİYOR

Dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'ı Kızıldeniz'e bağlayan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor. 2018'de inşa edilen ve Evergreen Marine adlı Tayvan şirketi tarafından işletilen Ever Given'ın Süveyş Kanalı'nda şimdiye kadar karaya oturan en büyük gemi olduğu belirtiliyor. Mısır Hükümeti, bazı gemileri kanalın eski koluna yönlendirirken geçiş yolunun iki tarafında 150 kadar geminin beklediği haber veriliyor. Bu gemilerin petrol, otomobil parçası ve diğer tüketim malzemeleri taşıdığı söyleniyor.

Geminin teknik bakımını üstlenen Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM) şirketi, kurtarma çalışmaları bölgeye dokuz römork gönderdi. Uzunluğu yaklaşık 400 metre olan gemi, genişliği 200 metreyi bulmayan bu dar kanalda çapraz bir halde sıkışmış duruyor. Römorklar, halatlar kullanarak ya da doğrudan gemiye temas ederek, gemiyi kanalın iki tarafında bulunan kum tepeciklerinden kurtarmaya çalışıyor.

KUM VE ÇAMUR TEMİZLENİYOR

Aynı zamanda geminin etrafında sualtındaki tortu ve kumların çıkartılması için de çalışmalar yürütülüyor. Bu çalışmaları yürüten Hollanda merkezli Boskalis şirketi, kepçeler ve iş makineleriyle geminin etrafındaki kum ve çamuru temizlemeye çalışıyor. 200 bin tonluk gemiyi yeniden yüzdürme çalışmalarının bir sonraki aşaması ise üzerindeki yüklerin kaldırılması ve yakıtının boşaltılması olacak. Ever Given büyüklüğündeki bir gemi, 20 bin adet 20 ft (yaklaşık 6 metre) büyüklüğünde konteyner taşıyabiliyor.

Süveyş Kanalı'nı tıkayan dev gemi 7. günde yüzdürüldü! Kurtarılma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı

Süveyş Kanalı, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Süveyş Kanalı'nı tıkayan dev gemi 7. günde yüzdürüldü! Kurtarılma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika Ekonomi


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ŞU AN BURADASINIZ: Süveyş Kanalı'nı tıkayan dev gemi 7. günde yüzdürüldü! Kurtarılma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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