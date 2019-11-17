Son Dakika Haberleri: Suveyş Kanalı'nın açılışının 150'nci yıl dönümü kutlandı
Son Dakika Güncel Suveyş Kanalı'nın açılışının 150'nci yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Suveyş Kanalı'nın açılışının 150'nci yıl dönümü kutlandı

6 saat önce

Suveyş Kanalı'nın açılışının 150'nci yıl dönümü Mısır'ın İsmailiye kentinde törenle kutlandı.

Suveyş Kanalı'nın açılışının 150'nci yıl dönümü kutlandı, System.String[]

Suveyş Kanalı'nın açılışının 150'nci yıl dönümü Mısır'ın İsmailiye kentinde törenle kutlandı.

Suveyş Kanalı Kurumu internet sitesinin haberine göre, Suveyş Kanalı Kurumu Başkanı Usame Rabi, törende, Kanal'ın gemi trafiğine açılışından günümüze kadarki süreçle ilgili bilgi verdi.

Kanal'dan bu sürede 1 milyon 300 binden fazla geminin geçtiğini belirten Rabi, bu geçişlerden elde edilen toplam gelirlerin 135,6 milyar dolar civarında olduğunu ifade etti.

Rabi, Kanal'dan, son bir yıl içinde 6 milyar dolar gelir elde edildiğini, 2018'den bu yana ise 19 binden fazla geminin geçtiğini söyledi.

Kutlamaya Mısırlı yetkililerin yanı sıra ülkedeki yabancı misyon temsilcileri de katıldı.

- Suveyş Kanalı

Gemi geçişine 17 Kasım 1869'da açılan Kanal'ın yapımı 10 yıl sürdü. Kanal'ın yapımında 1 milyondan fazla Mısırlı çalıştı. Akdeniz ve Kızıldeniz'i birbirine bağlayan 193 kilometre uzunluğundaki Kanal, 220 metre genişlik ve 24 metre derinliğe sahip.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 05:14 Kaynak: AA
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