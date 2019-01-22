Süveyş Kanalı'nın Geliri 2018'de Yüzde 7,5 Arttı
22 dakika önce
Mısır'da Süveyş Kanalı'ndan elde edilen gelir 2018'de yüzde 7,5 yükseldi.
Mısır
'da Süveyş Kanalı'ndan elde edilen gelir 2018'de yüzde 7,5 yükseldi.
Bakanlar Kuruluna bağlı Bilgi ve Karar Destek Merkezinin açıkladığı verilere göre, kanaldan elde edilen gelir 2017'de 5,3 milyar dolarken, bu miktar 2018'de yüzde 7,5'lik artışla 5,7 milyar dolara ulaştı.
Geçen yıllarda Süveyş Kanal İdaresi, kanalın azalan gelirlerini artırmak amacıyla buradan geçen gemi ve tankerlere indirim uygulamıştı. Asya
ile Avrupa
arasındaki mesafeyi yaklaşık 15 gün kısaltan Süveyş Kanalı'ndan elde edilecek gelirin 2023'te 13.2 milyar dolara çıkması bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 05:50 Kaynak: AA
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