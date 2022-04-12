SUVLA GÖLÜ'NÜN MİSAFİRİ FLAMİNGOLAR GELDİ - Son Dakika
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SUVLA GÖLÜ'NÜN MİSAFİRİ FLAMİNGOLAR GELDİ

12.04.2022 16:37

ÇANAKKALE Savaşları'nın yaşandığı tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Suvla Gölü, sıcak bölgelere göç yolunda mola veren flamingolar ile bu yıl da renklendi.

ÇANAKKALE Savaşları'nın yaşandığı tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Suvla Gölü, sıcak bölgelere göç yolunda mola veren flamingolar ile bu yıl da renklendi.

Göç yolundaki flamingolar, tarihi Gelibolu Yarımadası'nda bulunan Büyük Anafarta köyü yakınlarındaki Suvla Gölü'nde mola verdi. Çanakkale Kara Savaşları'nın 107'nci yıl dönümü hazırlıklarının devam ettiği tarihi alanda, flamingoların gelişini sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla duyuran Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Misafirlerimiz güvenli beldeye yine geldi" mesajını yazdı. (DHA)

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ÇANAKKALE - Gelibolu Yarımadası'na göçmen flamingolar bu yıl da geldi ÇANAKKALE - Gelibolu Yarımadası'na göçmen flamingolar bu yıl da geldi Başkentin Flamingoları Başkentin Flamingoları

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SUVLA GÖLÜ'NÜN MİSAFİRİ FLAMİNGOLAR GELDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: SUVLA GÖLÜ'NÜN MİSAFİRİ FLAMİNGOLAR GELDİ - Son Dakika
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