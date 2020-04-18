Suya dalabilen tek yırtıcı Balık Kartalı görüntülendi - Son Dakika

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Suya dalabilen tek yırtıcı Balık Kartalı görüntülendi
6 saat önce
- Suya dalabilen tek yırtıcı Balık Kartalı görüntülendi Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, suya dalabilen tek yırtıcı kuş özelliği taşıyan Balık Kartalı'nı foto kapanlar ile görüntüledi.
- Suya dalabilen tek yırtıcı Balık Kartalı görüntülendi
DÜZCE - Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, suya dalabilen tek yırtıcı kuş özelliği taşıyan Balık Kartalı'nı foto kapanlar ile görüntüledi.
Amerika ve Kanada'da yaşayan, Türkiye'ye sadece göç döneminde gelen ve suya dalma özelliği ile türünün tek örneği olan Balık Kartalı iyi bir balık avcısı olarak biliniyor. Dalarak pençesiyle balık yakalaması ile bilinen Balık Kartalı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yerleştirilen foto kapanlar ile görüntülendi. Bir göl kenarında suya dalarak çıkarttığı balığı yerken görüntülenen Balık Kartalının yanına diğer kuş türlerinden olan ve yağmacı olarak bilinen saksağanların da gelmesi ve o kuşlara herhangi bir şekilde yemini paylaşmamasının yer aldığı görüntüler sosyal medya da büyük beğeni aldı. Balık kartalları hava da asılı kalması ve süzülerek avlanması ile meşhur bir kuş türü. Suyun bir metre derinine kadar dalabilen Balık Kartalları, yakaladığı balığın kafasını öne doğru tutarak su yüzüne çıkartabilir.
Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 08:29 Kaynak: İHA
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