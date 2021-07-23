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"Suya dayanıklı maskarayla denize girmeyin" uyarısı - Son Dakika

"Suya dayanıklı maskarayla denize girmeyin" uyarısı

23.07.2021 09:48

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göz Doktoru Doç. Dr. Sevil Karaman, "Kadınların özellikle havuz ve denizde kirpiklerini gür göstermek için kullandığı suya dayanıklı maskaraların içeriğindeki bir kimyasal kirpikleri kurutarak gözde tahriş riskini doğurabilir.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göz Doktoru Doç. Dr. Sevil Karaman, "Kadınların özellikle havuz ve denizde kirpiklerini gür göstermek için kullandığı suya dayanıklı maskaraların içeriğindeki bir kimyasal kirpikleri kurutarak gözde tahriş riskini doğurabilir. Bu sebeple, suya dayanıklı maskarayla denize girilmemesi gerekiyor." dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Karaman, özellikle yazın plajda, denizde ya da havuzda dolgun ve siyah kirpikler için daha sık kullanılan su geçirmez maskaralar hakkında değerlendirmede bulundu.

Standart maskaralardan su geçirmez olanları ayıran bileşenlerin kirpikleri kuruttuğu bilgisini veren Karaman, "Kadınların özellikle havuz ve denizde kirpiklerini gür göstermek için kullandığı suya dayanıklı maskaraların içeriğindeki bir kimyasal kirpikleri kurutarak gözde tahriş riskini doğurabilir. Gözleri ovalamak ve makyaj çıkarıcı kullanmak bile göz tahrişine neden olabilirken, suya dayanıklı maskara kullanmak bu tahrişi daha da artırabilir.

Bu sebeple, suya dayanıklı maskarayla denize girilmemesi gerekiyor. Su geçirmez özelliği için standart maskaraların içine eklenen bir silikon türü dimetikon kopolyol maddesi özellikle ince kirpikleri kurutabilir. Kirpik ve göz sağlığınız için size uygun maskara seçimi yaparak sonrasında mutlaka yağ bazlı göz temizleyici tercih edin." ifadelerini kullandı.

Su geçirmez (waterproof) maskaraların herkes için uygun olmadığını ifade eden Karaman, tüketicilerin ürün ile ilgili ayrıntılı detay analizi yapmalarını önerdi.

Karaman, şunları kaydetti:

"Maskaraya rengini veren pigment, ürünü kalınlaştıran yağlar/mumlar ve kirpikleri kaplamak ve uzatmak için çalışan bir polimer dahil olmak üzere birkaç farklı bileşene sahiptir. Bu ürünler çoğu insan için günlük kullanım için genellikle güvenlidir. Standart maskaralar çoğunlukla bu bileşenlerden yapılır, ancak su geçirmez maskaraların önemli bir ilavesi vardır. Dimetikon kopolyol. Bu kimyasal, pürüzsüz ve parlak bir yüzey oluşturan bir silikon türüdür. Dimetikon kopolyol suyla karışmaz ve rimelleri ıslanmaya karşı dayanıklı hale getirir. Ancak dimetikon kopolyol kirpiklerinizi kurutur."

"Lens kullananlar kaşıntı ve pul pul dökülme yaşayabilir"

Özellikle ince kirpiğe sahip kişilerin daha kalın kirpiklerden daha az nem içerdiğini açıklayan Karaman, "İnce kirpikli kişiler suya dayanıklı maskaraları tercih etmemeli. Kontakt lens kullananlar ise su geçirmez maskara kullandıktan sonra kaşıntı veya lenslere yapışarak pul pul dökülme yaşayabilir. Bu durumda gözleri tahriş etme olasılığı yüksek olduğundan ince kirpikli kişiler suya dayanıklı maskaradan uzak durmalı" uyarısında bulundu.

Suya dayanıklı rimelin temizlenmesinin önemine değinen Karaman, "Günlük kullanım yerine özellikli durumlarda kullanmayı tercih edin. Yapmak isteyeceğiniz son şey, kirpiklerinizi her gün suya dayanıklı maskaranın tahrişine maruz bırakmaktır. Su geçirmez maskarayı çıkarmak can sıkıcı olsa da kirpiklerinizi mümkün olduğunca az tahriş etmek için uyumadan önce makyajınızı tamamen çıkarmanız önemlidir. Su geçirmez maskaraları çıkarırken yağ bazlı temizleyiciler kullanılmalıdır." açıklamasında bulundu.

Makyajı çıkardıktan sonra geçmeyen göz tahrişi yaşayanların göz doktoruna danışmaları gerektiğini kaydeden Karaman, "Tıbbi tedaviye ihtiyacınız varsa bunu size hekiminiz söyleyecektir. Göz doktorunuz ayrıca, göz sağlığınıza uygun güzellik ürünlerini seçmeniz konusunda size daha fazla rehberlik edebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Üniversite, Kimyasal, Karaman, Makyaj, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Suya dayanıklı maskarayla denize girmeyin' uyarısı - Son Dakika Ekonomi


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