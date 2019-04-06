Son Dakika Haberleri: Suya Düşen Alkollü Şahsı Köprü Ayakları Kurtardı

Suya Düşen Alkollü Şahsı Köprü Ayakları Kurtardı

35 dakika önce

Eskişehir'de, alkollü olduğu iddia edilen bir şahıs dengesini kaybederek Porsuk Çayına düştü.

Suya Düşen Alkollü Şahsı Köprü Ayakları Kurtardı, System.String[]
Eskişehir'de, alkollü olduğu iddia edilen bir şahıs dengesini kaybederek Porsuk Çayına düştü. Sudaki köprü ayaklarına tutunarak yardım bekleyen şahsı itfaiye ve polis ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, olay Arifiye Mahallesi İki Eylül Caddesi üzeri Porsuk Çayı kıyısında yaşandı. İddialara göre, gece 01.30 sıralarında çay kenarında alkollü şekilde dolaşan H.A. (33), dengesini kaybederek suya düştü. Suda çırpınan şahsı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, H.A.'nın suya batmamak için köprünün ayaklar tutunduğunu gördü. Ardından bölgeye Eskişehir İtfaiyesi Sualtı Üstü Arama Kurtarma ekibi gönüllü dalgıç ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye, polis ekipleri ile koordineli bir şekilde ipli can simidini sudaki şahsa attı. Daha sonra itfaiye dalgıçları şahsın yanına giderek kıyıya çekti.

Ardından 112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde H.A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirleyerek, tedbir amaçlı Yunus Emre Devlet Hastanesine götürdü. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 12:40 Kaynak: İHA

Polis, İtfaiye, Eskişehir, Porsuk, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kars'ta Muhtarlık Kavgası: 4 Yaralı Polis, Öğrencileri Taciz Ettiği İleri Sürülen Şüpheliyi Öfkeli Kalabalığın Elinden Son Anda Kurtardı Kadın Polis Memuru Adayı Alımı İçin Başvuru Şartları Açıklandı Başkent'te "Dur" İhtarına Uymayan Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.4.2019 13:15:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suya Düşen Alkollü Şahsı Köprü Ayakları Kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]