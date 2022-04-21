Suya düşen çocuğu yoldan geçen vatandaş kurtardı - Son Dakika
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Suya düşen çocuğu yoldan geçen vatandaş kurtardı

21.04.2022 15:10
Suya düşen çocuğu yoldan geçen vatandaş kurtardı

Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşen çocuğu, yoldan geçen bir kişi kurtardı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşen çocuğu, yoldan geçen bir kişi kurtardı.

Olay, ilçeye bağlı Akşemsettin Mahallesi'nde geçen sulama kanalında meydana geldi. Kanal kenarında yürüyen yabancı uyruklu Y.A. (9) dengesini kaybederek suya düştü. Su üzerinde sürüklenen ve yardım isteyen Y.A.'ya yolda motosikletle geçen bir kişi fark etti. Motosikletini park ederek suya atlayan ismi öğrenilemeyen kişi çocuğu sudan çıkardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servisi ekipleri çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Y.A.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. - MERSİN

Suya düşen çocuğu yoldan geçen vatandaş kurtardı
Suya düşen çocuğu yoldan geçen vatandaş kurtardı
Suya düşen çocuğu yoldan geçen vatandaş kurtardı

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Tarsus, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Suya düşen çocuğu yoldan geçen vatandaş kurtardı - Son Dakika


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