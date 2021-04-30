Yazı İşleri Müdürlerine
Haberimizde, ailenin soyadı kaynağından Yaman olarak düzeltildi. Efe isminin ise Eymen'in ikinci ismi olduğu belirtildi.-----------------------EYMEN'İN SON ÇEKİLEN I
Iğdır'da evlerinin yakındaki sulama kanalına düşen Naciye- Adem Yaman çiftinin çocukları Eymen Efe Yaman'ın dün, babası tarafından çekilen fotoğrafı ortaya çıktı. Eymen Efe Yaman'ın kanala düştüğünde de üzerinde fotoğraftaki elbiselerin bulunduğu belirtildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Suya düşen Eymen öldü; köylüler, kanal çevresindeki çitlerin çalındığını öne sürdü (3) - Son Dakika