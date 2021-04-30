Suya düşen Eymen öldü; köylüler, kanal çevresindeki çitlerin çalındığını öne sürdü (3) - Son Dakika

Suya düşen Eymen öldü; köylüler, kanal çevresindeki çitlerin çalındığını öne sürdü (3)

Yazı İşleri MüdürlerineHaberimizde, ailenin soyadı kaynağından Yaman olarak düzeltildi.

Yazı İşleri Müdürlerine Haberimizde, ailenin soyadı kaynağından Yaman olarak düzeltildi. Efe isminin ise Eymen'in ikinci ismi olduğu belirtildi. -----------------------EYMEN'İN SON ÇEKİLEN I -----------------------EYMEN'İN SON ÇEKİLEN I Iğdır'da evlerinin yakındaki sulama kanalına düşen Naciye- Adem Yaman çiftinin çocukları Eymen Efe Yaman'ın dün, babası tarafından çekilen fotoğrafı ortaya çıktı. Eymen Efe Yaman'ın kanala düştüğünde de üzerinde fotoğraftaki elbiselerin bulunduğu belirtildi.



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