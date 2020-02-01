Suya düşen güvercini kurtardı - Son Dakika
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Suya düşen güvercini kurtardı

6 saat önce

ERZURUM'un Oltu ilçesinde ayaklarına dolanan ip yüzünden çaya düşen iki güvercini kurtarmak için vatandaşlar seferber oldu.

Suya düşen güvercini kurtardı, System.String[]

ERZURUM'un Oltu ilçesinde ayaklarına dolanan ip yüzünden çaya düşen iki güvercini kurtarmak için vatandaşlar seferber oldu. Beline bağladığı halatla Oltu Çayı'na inen Razi Pala, güvercinin birini sağ olarak kurtarmayı başardı.

İlçe merkezindeki Atatürk Caddesi'nde vatandaşlar, ayaklarına ip dolanan iki güvercinin Oltu Çayı'na düştüğünü gördü. Güvercinleri kurtarmak için kolları sıvayan vatandaşlar, önce 8 metrelik duvardan çaya inmek için halat buldu. Halatı beline bağlayan Razi Pala, suya inerek güvercinlerin ayağındaki ipleri çözdü. Güvercinin birinin boğulduğunu belirleyen Razi Pala, diğerini sudan sağ olarak çıkarmayı başardı. Taksi durağına götürülen güvercin, ürkünce kaçtığı taksinin altına sıkıştı. Sanayiye götürülen taksinin altı sökülerek güvercin bulunduğu yerden çıkarıldı. Yem verilen güvercin daha sonra kendisini kurtaran Razi Pala ve vatandaşlar tarafından doğaya salındı.Taksicilerden Gürkan Bulut, Oltu Çayı'na düşen güvercinlerin birinin boğulduğunu, diğerini Razi Pala'nın beline halat bağlayarak kurtardığını söyledi. Isıtmak için taksi durağına getirilen güvercinin taksinin altına girdiğini anlatan Bulut, "Taksiyi sanayiye getirdik. Alt muhafazasını sökerek güvercini bulunduğu yerden çıkardık. Karnını doyurduktan sonra güvercini doğal hayatına bıraktık" dedi.


Atatürk Caddesi, Oltu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 09:00 Kaynak: DHA
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