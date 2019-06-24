Suya düşen kadını kurtarayım derken belini kırdı
31 dakika önce
OLAYIN ardından yaşadıklarını anlatan Mehmet Demiral, şunları söyledi: "Şehrin içindeki derenin kenarından evime doğru giderken, bisikletle yanımdan geçen kadın bir anda suya düştü.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 05:28
OLAYIN ardından yaşadıklarını anlatan Mehmet Demiral
, şunları söyledi: "Şehrin içindeki derenin kenarından evime doğru giderken, bisikletle yanımdan geçen kadın bir anda suya düştü. Ben de hiç tereddüt etmeden kadını kurtarmak için suya atladım. Kadını belinden tutup kaldırmak istedim. Kadın biraz kiloluydu. Ne olduysa o sırada oldu. Belim küt etti ve ikimiz de suyun içinde kaldık. Bizi gören başkaları ilk yardım çağırdı ve bizi hastaneye kaldırdılar. Başımıza bu da gelecekmiş."
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