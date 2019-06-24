Son Dakika Haberleri: Suya düşen kadını kurtarayım derken belini kırdı
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Suya düşen kadını kurtarayım derken belini kırdı

31 dakika önce

OLAYIN ardından yaşadıklarını anlatan Mehmet Demiral, şunları söyledi: "Şehrin içindeki derenin kenarından evime doğru giderken, bisikletle yanımdan geçen kadın bir anda suya düştü.

Suya düşen kadını kurtarayım derken belini kırdı, System.String[]
OLAYIN ardından yaşadıklarını anlatan Mehmet Demiral, şunları söyledi: "Şehrin içindeki derenin kenarından evime doğru giderken, bisikletle yanımdan geçen kadın bir anda suya düştü. Ben de hiç tereddüt etmeden kadını kurtarmak için suya atladım. Kadını belinden tutup kaldırmak istedim. Kadın biraz kiloluydu. Ne olduysa o sırada oldu. Belim küt etti ve ikimiz de suyun içinde kaldık. Bizi gören başkaları ilk yardım çağırdı ve bizi hastaneye kaldırdılar. Başımıza bu da gelecekmiş."
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 05:28 
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