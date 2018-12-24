Suya Düşen Köpeği Kurtarmak İçin Buz Gibi Suya Girdi
1 saat önce
Papağan "Bahtiyar"ın işkenceye maruz kalması yürekleri yaralarken, Ankara'da bir işçinin bir köpeği kurtarmak için buz gibi suya girmesi 'insanlık ölmemiş' dedirtti.
Papağan "Bahtiyar"ın işkenceye maruz kalması yürekleri yaralarken, Ankara
'da bir işçinin bir köpeği kurtarmak için buz gibi suya girmesi 'insanlık ölmemiş' dedirtti.
Altınpark'ta bulunan bir havuza isminin 'Zeytin
' olduğu öğrenilen köpeğin düştüğünü gören peyzaj işçisi harekete geçti. Buz gibi suya giren işçi köpeği sudan çıkardı. Yaşanan o anlar, işçinin arkadaşları tarafından görüntülendi. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 08:30 Kaynak: İHA
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