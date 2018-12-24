Son Dakika Haberleri: Suya Düşen Köpeği Kurtarmak İçin Buz Gibi Suya Girdi

Suya Düşen Köpeği Kurtarmak İçin Buz Gibi Suya Girdi

1 saat önce

Papağan "Bahtiyar"ın işkenceye maruz kalması yürekleri yaralarken, Ankara'da bir işçinin bir köpeği kurtarmak için buz gibi suya girmesi 'insanlık ölmemiş' dedirtti.

Suya Düşen Köpeği Kurtarmak İçin Buz Gibi Suya Girdi, System.String[]
Papağan "Bahtiyar"ın işkenceye maruz kalması yürekleri yaralarken, Ankara'da bir işçinin bir köpeği kurtarmak için buz gibi suya girmesi 'insanlık ölmemiş' dedirtti.

Altınpark'ta bulunan bir havuza isminin 'Zeytin' olduğu öğrenilen köpeğin düştüğünü gören peyzaj işçisi harekete geçti. Buz gibi suya giren işçi köpeği sudan çıkardı. Yaşanan o anlar, işçinin arkadaşları tarafından görüntülendi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 08:30 Kaynak: İHA

Zeytin, Ankara, İşçi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İşçi Emeklisi, Evsizlerin 'Çorbacı Dayısı' Oldu Erdoğan'dan Ankara'daki AK Parti'li Gençlere Özhaseki ve Gökçek Mesajı: Devam Ettirmemiz Lazım

Evli ve 2 Çocuk Babası, 1600 Derecelik Çelik Eritme Kazanına Atladı Son Dakika! İstanbul Polisi, Sırbistan- Bulgaristan Sınırında Uyuşturucu Operasyonu Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 10:03:18. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suya Düşen Köpeği Kurtarmak İçin Buz Gibi Suya Girdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]