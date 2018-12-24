Son Dakika Haberleri: Suya Düşen Köpeği Kurtarmak İçin Buz Gibi Suya Girdi

Suya Düşen Köpeği Kurtarmak İçin Buz Gibi Suya Girdi

1 saat önce

Suya düşen köpeği kurtarmak için buz gibi suya girdiANKARA - Papağan "Bahtiyar"ın işkenceye maruz kalması yürekleri yaralarken Ankara'da bir işçinin bir köpeği kurtarmak için buz gibi suya girmesi 'insanlık ölmemiş' dedirtti.

Suya düşen köpeği kurtarmak için buz gibi suya girdi

ANKARA - Papağan "Bahtiyar"ın işkenceye maruz kalması yürekleri yaralarken Ankara'da bir işçinin bir köpeği kurtarmak için buz gibi suya girmesi 'insanlık ölmemiş' dedirtti.
Aytınpark'ta bulunan bir havuza köpeğin düştüğünü gören peyzaj işçisi harekete geçti. Buz gibi suya giren işçi köpeği sudan çıkardı. Yaşanan o anlar arkadaşları tarafından görüntülendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 08:52 Kaynak: İHA

Ankara, İşçi, Genel
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