Suya Düşen Köpeği Kurtarmak İçin Buz Gibi Suya Girdi
1 saat önce
Suya düşen köpeği kurtarmak için buz gibi suya girdiANKARA - Papağan "Bahtiyar"ın işkenceye maruz kalması yürekleri yaralarken Ankara'da bir işçinin bir köpeği kurtarmak için buz gibi suya girmesi 'insanlık ölmemiş' dedirtti.
Suya düşen köpeği kurtarmak için buz gibi suya girdi
ANKARA - Papağan "Bahtiyar"ın işkenceye maruz kalması yürekleri yaralarken Ankara
'da bir işçinin bir köpeği kurtarmak için buz gibi suya girmesi 'insanlık ölmemiş' dedirtti.
Aytınpark'ta bulunan bir havuza köpeğin düştüğünü gören peyzaj işçisi harekete geçti. Buz gibi suya giren işçi köpeği sudan çıkardı. Yaşanan o anlar arkadaşları tarafından görüntülendi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 08:52 Kaynak: İHA
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