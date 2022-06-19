Suya düşen köpeği kurtarmak isteyen gençlerin zorlu mücadelesi - Son Dakika
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Suya düşen köpeği kurtarmak isteyen gençlerin zorlu mücadelesi

19.06.2022 14:42

Suya düşen köpeği kurtarmak isteyen gençlerin zorlu mücadelesi Mersin'in Tarsus ilçesinde kanala düşen köpeği kurtarmak isteyenler gençler girişimlerinde başarısız oldular.

Suya düşen köpeği kurtarmak isteyen gençlerin zorlu mücadelesi

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde kanala düşen köpeği kurtarmak isteyenler gençler girişimlerinde başarısız oldular.

Olay Gazipaşa ve Mithatpaşa Mahallesi arasında kalan Paşalar Sekisindeki sulama kanalında meydana geldi. Çay bahçesinde oturan Cihan Yalçın, Murat Kaya, Murat Bilgi ve Fevzi Çolbantay adlı kişiler, suda çırpınan köpeği gördüler.

Köpeği kurtarmak için harekete geçenler gençler birbirlerini tutarak köpeğin kendilerine doğru gelmesini bekledi. Suyun içinde giden köpeği yakalamak için hamle yapmalarına rağmen başarılı olamadılar. Tekrar koşarak akıntıya kapılan köpeği kurtarmak isteyen gençler birbirini tuttu. Yine kendilerine yanaşan köpeği kurtarmak isteyen gençlerin dengelerini kaybetmesi üzerine birisi yere birisi de suya düştü. Sudan kalkan Murat Bilgi köpeği kurtarmak için peşinde koştu.

Köpek yaklaşık 500 metre sonra başka kişiler tarafından sudan çıkartıldı.

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Kaynak: İHA

Gazipaşa, Tarsus, Mersin, Sudan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suya düşen köpeği kurtarmak isteyen gençlerin zorlu mücadelesi - Son Dakika

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