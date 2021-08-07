Suya düşen topunu almak isteyen çocuk kanala düştü - Son Dakika

Suya düşen topunu almak isteyen çocuk kanala düştü

- Suya düşen topunu almak isteyen çocuk kanala düştü Kanala düşen 15 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor Eskişehir'de suya kaçan topunu almak isterken ayağı kayarak sulama kanalına düşen 15 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor.

- Suya düşen topunu almak isteyen çocuk kanala düştü Kanala düşen 15 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor ESKİŞEHİR - Eskişehir'de suya kaçan topunu almak isterken ayağı kayarak sulama kanalına düşen 15 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor. Uluönder Mahallesi'ndeki bir parkta oyun oynayan Abdullah E. (15)'in topu sulama kanalına kaçtı. Topunu almak için kanala yaklaşan Abdullah E., ayağının kayması sonucu suya düştü. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede polis, ambulans ve AFAD bünyesinde görevli balıkadam ekibi sevk edildi. Abdullah E.'nin suya düşüşünü gören arkadaşları endişeli bir şekilde olayı polis ekiplerine anlattı. Durumu öğrenerek olay yerine gelen küçük çocuğun yakınları ise kanalın başında gözyaşı döktü. Emniyet ekipleri olay hakkında soruşturma başlatırken, 15 yaşındaki Abdullah E.'yi arama çalışmaları sürüyor.

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