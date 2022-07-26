Suya düşüp kaybolan hemşireyi arama çalışmalarında 46'ncı gün

SİİRT'in Pervari ilçesinde Müküs Çayı'na düşen meslektaşını kurtarmak isterken kaybolan hemşire Eyyüp Güneş'i (21) arama çalışmaları 46'ncı güne girdi.

Beğendik beldesindeki Müküs Çayı kenarında 11 Haziran'da piknik yapan sağlık çalışanlarından hemşire Halime Timurtaş, elini yıkadığı sırada dengesini kaybedip suya düştü. Akıntıya kapılan Timurtaş'ı gören arkadaşları, onu kurtarmak için suya girdi. Bu sırada gruptan bazıları da boğulma tehlikesi geçirdi. Timurtaş ile 5 arkadaşı, çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı, ancak hemşire Eyyüp Güneş kayboldu. Bölgeye çağrılan sağlık ekiplerinin kalp masajı yaptığı Halime Timurtaş, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.Eyyüp Güneş'i arama çalışmalarında ise 46'ncı güne girildi. Van ve Elazığ'dan gelen su altı arama kurtarma ekipleri ile AFAD ve UMKE ekipleri, Eyyüp Güneş'i arıyor.