Suya giren çocuklarını kurtarmaya çalışan iki anne boğuldu

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Alkollü şekilde araç kullanan oğlunu almaya giden baba da alkollü çıktı

Evlatlarını kurtarmak için göle atlayan 2 anne boğuldu

Bankalar arası para taşımacılığıyla 4 milyon euro çalan zanlılardan biri daha yakalandı