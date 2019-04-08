Suya Gömülen Cipten Önce Kendisini Sonra Aracını Kurtardı

ISPARTA'da Mehmet Eskici'nin gezintiye çıktığı cipi, gölet kenarında beklediği sırada suya gömülmeye başladı.

ISPARTA'da Mehmet Eskici'nin gezintiye çıktığı cipi, gölet kenarında beklediği sırada suya gömülmeye başladı. Can havliyle araçtan atlayan Eskici arkadaşlarının yardımıyla önce kendisini, ardından insan zinciri ve halatlarla aracını kurtardı. Yaşanan bu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.



Olay, dün Atabey ilçesindeki gölette meydana geldi. Isparta Davraz Offroad Kulübü üyesi 35 kişilik grup arazi araçlarıyla tura çıktı. Bir süre sonra grup göletin kenarında durdu. Bu sırada Mehmet Eskici'nin kullandığı cip bir anda batmaya başladı. Sürücü önce araçtan çıkarak kendisini, ardından arkadaşlarının yardımıyla suya batmak üzere olan cipini kurtardı. Halat yardımıyla kıyıya çekilen araçta maddi hasar oluştu.



KURTARILMA ANI KAMERADA



Mehmet Eskici'nin aracının batmaya başlaması ve sürücünü hem kendisi hem de aracını kurtarmak için verdiği mücadeleyi, gruptaki bir kişi cep telefonu ile kaydetti. Görüntülerde batmaya başlayan aracından çıkan Mehmet Eskici'nin cipin arkasından tutması, bu sırada arkadaşlarının da kendisine yardım ederek insan zinciri oluşturmaları yer aldı. Hemen arkasından halatın bağlandığı cipin, başka bir araç yardımıyla çekilerek kurtarılması da görüntülere yansıdı. - Isparta

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