Suya Gömülen Kepçenin Operatörünü Arama Çalışmaları Sürüyor

BALIKESİR'de kömür madeninde toprak kayması sonucu suya gömülen kepçenin operatörü Mahmut Durmaz'ı arama çalışmaları devam ediyor.

BALIKESİR'de kömür madeninde toprak kayması sonucu suya gömülen kepçenin operatörü Mahmut Durmaz'ı arama çalışmaları devam ediyor.



Balıkesir'in Balya ilçesine bağlı kırsal Bengiler Mahallesi'nde bulunan kömür madeninde dün meydana gelen toprak kaymasında gölette çalışma yapan operatör Mahmut Durmaz'ın kullandığı kepçe toprak kayması sonucu suya gömüldü. Kendini kurtarmak için suya atlayan Mahmut Durmaz, gözden kayboldu. Kepçe operatörü için dün başlatılan arama çalışmalar bugün de devam etti. AFAD, Büyükşehir İtfaiye ve Jandarma ekipleri suda kaybolan Mahmut Durmaz'ı bulmak için arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.



- Balıkesir

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Marmara'da Yakalanan 80 Kiloluk Kılıç Balığı, 2 Bin 800 Liraya Satıldı

Bakan Süleyman Soylu: Elimde Öyle İstihbaratlar Var Ki Kanınız Donar

Ünlü Şarkıcı Mabel Matiz'in Hayatını Kaybeden Babası Son Yolculuğuna Uğurlandı

Erdoğan: Tersane İstanbul Projesi, 60 Bin İnsanımıza Yeni İstihdam Sağlayacak