Suya Gömülen Kepçenin Operatörünü Arama Çalışmaları Sürüyor (2)
1 saat önce
CESEDİ BULUNDUBalıkesir'de kömür madeninde yaşanan toprak kayması sonucu çalıştığı gölette suya gömülen kepçenin operatörü Mahmut Durmaz'ın( 58) cansız bedenine ulaşıldı.
CESEDİ BULUNDU Balıkesir
'de kömür madeninde yaşanan toprak kayması sonucu çalıştığı gölette suya gömülen kepçenin operatörü Mahmut Durmaz'ın( 58) cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili şirkette görevli maden mühendisi M.B. gözaltına alındı. Jandarmanın başlattığı soruşturma sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 05:37 Kaynak: DHA
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