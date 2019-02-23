Son Dakika Haberleri: Suya Gömülen Kepçenin Operatörünü Arama Çalışmaları Sürüyor (2)

Suya Gömülen Kepçenin Operatörünü Arama Çalışmaları Sürüyor (2)

1 saat önce

CESEDİ BULUNDUBalıkesir'de kömür madeninde yaşanan toprak kayması sonucu çalıştığı gölette suya gömülen kepçenin operatörü Mahmut Durmaz'ın( 58) cansız bedenine ulaşıldı.

Suya Gömülen Kepçenin Operatörünü Arama Çalışmaları Sürüyor (2), System.String[]
CESEDİ BULUNDU

Balıkesir'de kömür madeninde yaşanan toprak kayması sonucu çalıştığı gölette suya gömülen kepçenin operatörü Mahmut Durmaz'ın( 58) cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili şirkette görevli maden mühendisi M.B. gözaltına alındı. Jandarmanın başlattığı soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 05:37 Kaynak: DHA

Balıkesir, Güncel
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