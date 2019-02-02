Son Dakika Haberleri: Suya Gömülen Otomobilden Kepçeyle Kurtarıldı

Suya Gömülen Otomobilden Kepçeyle Kurtarıldı

1 saat önce

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde Büyük Menderes Nehri'nin taşmasıyla göle dönen araziye düşen otomobilin sürücüsü sudan kepçeyle kurtarıldı.

Suya Gömülen Otomobilden Kepçeyle Kurtarıldı, System.String[]
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde Büyük Menderes Nehri'nin taşmasıyla göle dönen araziye düşen otomobilin sürücüsü sudan kepçeyle kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre Metin Bağcılar, 35 LCR 76 plakalı otomobiliyle Germencik'ten Koçarlı yönüne giderken Yeniköy Mahallesi'nde virajı alamayarak Büyük Menderes Nehri'nin taşması sonucu su altında kalan araziye girdi.

Büyük bölümü suya gömülen otomobilin üzerine çıkan Bağcılar'ın yardımına yakın bir yerde çalışma yapan Koçarlı Belediyesi'ne ait iş makinesi yetişti.

Metin Bağcılar, kazadan yara almadan kurtuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 03:57 Kaynak: AA

Aydın, Bağcılar, Büyük Menderes Nehri, Koçarlı, Güncel
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