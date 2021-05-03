Suya gömülmekten son anda kurtuldular - Son Dakika

Suya gömülmekten son anda kurtuldular
03.05.2021 10:03
Muğla'nın Marmaris ilçesinde virajı alamayıp denize doğru yuvarlanan araç çalılara takılarak, suya gömülmekten son anda kurtuldu.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde virajı alamayıp denize doğru yuvarlanan araç çalılara takılarak, suya gömülmekten son anda kurtuldu. Araç içerisindeki iki kişi hafif şekilde yaralandı.
Kaza gece saatlerinde Aktaş mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mert M. ve Tolgahan A. isimli şahısların bulunduğu araç, virajı alamayıp şarampolden denize doğru yuvarlandı. Çalılara takılan araç kıyıda kalarak suya gömülmekten son anda kurtuldu. Kazazedelerin yardım istemesi üzerine olay yerine Jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralı olarak araçtan çıkartılan Mert M. ve Tolgahan A. ambulans ile Marmaris İlçe Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Araç çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA
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