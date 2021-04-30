Botan Çayı'na kaçak ağ bıraktılar: Çok sayıda balık telef oldu - Son Dakika

Botan Çayı'na kaçak ağ bıraktılar: Çok sayıda balık telef oldu

Botan Çayı'na kaçak ağ bıraktılar: Çok sayıda balık telef oldu Siirt'te kent merkezine 10 kilometre uzaklığında bulunan Botan Çayında kimliği belirsiz kişilerce hazırlanarak suya bırakılan ağlar sonucu çok sayıda balık telef oldu.

Botan Çayı'na kaçak ağ bıraktılar: Çok sayıda balık telef oldu SİİRT - Siirt'te kent merkezine 10 kilometre uzaklığında bulunan Botan Çayında kimliği belirsiz kişilerce hazırlanarak suya bırakılan ağlar sonucu çok sayıda balık telef oldu. Kaçak avcılar tarafından Botan Çayı'na bırakılan ağlar yüzünden çok sayıda balığın telef olduğunu belirten doğaseverlerden Murat Çelik, duruma tepki gösterdi. Çelik, "Doğada gezerken birçok balığın ağlara dolanarak karaya vurup öldüğünü gördük. Bunu yapanların bulunarak cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

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