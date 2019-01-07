Suya Kapılan Araç ve Şoförü Kurtarıldı
1 saat önce
Adana'da su seviyesi yükselen derenin üstündeki köprüde mahsur kalan araç ve şoförü kurtarıldı.
Adana
'da su seviyesi yükselen derenin üstündeki köprüde mahsur kalan araç ve şoförü kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Metin Tutar 48 KT 156 plakalı hafif ticari aracıyla Ceyhan
ilçesi Nazimbey mevkisinde, aşırı yağışlar nedeniyle bir kısmı su altında kalan köprüden geçmek istedi.
Tutar, aracıyla geçerken akıntı nedeniyle kayan aracı suda mahsur kaldı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracının camının kenarına çıkan Tutar'ı kurtardı, aracı da vinç yardımıyla çekti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:37 Kaynak: AA
Yılbaşında Alkol Almak İçin Polis Kılığına Giren Şüpheliler, Adliyeye Sevk Edildi
Önce Kuzeni, Ardından Halasının Torunuyla Nişanlandırılan Kayıp Genç Kız Bulundu
Trump'tan ABD'nin Suriye'den Çekilme Kararına İlişkin Yeni Açıklama
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan FETÖ'cü Enes Kanter'e Sert Tepki