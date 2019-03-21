Son Dakika Haberleri: Suya Kapıldığı Sanılan Bekçiyi Arama Çalışmaları Sürüyor

Suya Kapıldığı Sanılan Bekçiyi Arama Çalışmaları Sürüyor

24 dakika önce

Çankırı'da taşkın suyuna kapıldığı düşünülen bekçinin bulunması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Suya Kapıldığı Sanılan Bekçiyi Arama Çalışmaları Sürüyor, System.String[]
Çankırı'da taşkın suyuna kapıldığı düşünülen bekçinin bulunması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Kızılırmak ilçesinde Tımarlı Hidroelektrik Santrali Projesi köprü ve kanal yapımı çalışmalarında gece bekçisi olarak çalışan Mustafa Kaya'yı, taşkın suyuna kapıldığı ihtimaline karşı 5 gündür sürdürülen arama çalışmalarında çamura gömülen traktöre ulaşıldı.

Traktör saplandığı çamurdan ekiplerce çıkarıldı ancak bekçi Kaya'dan bir ize rastlanmadı.

Arama çalışmaları Valilik koordinesinde AFAD, DSİ 52. Şube Müdürlüğü, UMKE ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) su altı ekiplerince gerçekleştiriliyor.


Acıçay'da, 16 Mart tarihinde aşırı yağış sonucu taşkın meydana gelmiş, bölgede yapımı devam eden HES'te çalışan işçiler, bekçi Mustafa Kaya'dan haber alamayınca yetkililere haber vermişti. Taşkın suyuna kapıldığı değerlendirilen Kaya'nın bulunması için arama çalışması başlatılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 11:13 Kaynak: AA

Hidroelektrik Santrali, Kızılırmak, Çankırı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Soylu Seçmene Böyle Seslendi: Ne Olursunuz Bizi Zayıf Düşürmeyin, Bu Seçim Ders Verme Seçimi Değil! İYİ Parti Resmi Twitter Hesabı Bakan Akar'ın Sözlerine Esprili Bir Dille Yanıt Verdi Hükümetten Trump'ın İsrail Açıklamasına Sert Tepki: Dünya Trump'ın Attığı Tweetlerle Yönetilecek Bir Yer Değil Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkçe ve Kürtçe Nevruz Mesajı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 23:37:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suya Kapıldığı Sanılan Bekçiyi Arama Çalışmaları Sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]