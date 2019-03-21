Suya Kapıldığı Sanılan Bekçiyi Arama Çalışmaları Sürüyor

Çankırı
'da taşkın suyuna kapıldığı düşünülen bekçinin bulunması için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Kızılırmak
ilçesinde Tımarlı Hidroelektrik Santrali
Projesi köprü ve kanal yapımı çalışmalarında gece bekçisi olarak çalışan Mustafa Kaya'yı, taşkın suyuna kapıldığı ihtimaline karşı 5 gündür sürdürülen arama çalışmalarında çamura gömülen traktöre ulaşıldı.
Traktör saplandığı çamurdan ekiplerce çıkarıldı ancak bekçi Kaya'dan bir ize rastlanmadı.
Arama çalışmaları Valilik koordinesinde AFAD
, DSİ 52. Şube Müdürlüğü, UMKE ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) su altı ekiplerince gerçekleştiriliyor.
Acıçay'da, 16 Mart tarihinde aşırı yağış sonucu taşkın meydana gelmiş, bölgede yapımı devam eden HES
'te çalışan işçiler, bekçi Mustafa Kaya'dan haber alamayınca yetkililere haber vermişti. Taşkın suyuna kapıldığı değerlendirilen Kaya'nın bulunması için arama çalışması başlatılmıştı.