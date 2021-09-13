SUYA KARŞI 10 KİLOMETRE YÜRÜDÜLER - Son Dakika

MERSİN'in Tarsus ilçesinde bulunan Boğazpınar Karasu Kanyonu doğaseverlerin akınına uğradı. Kanyonun serin sularında ve akış istikametinde 10 kilometre yol alan katılımcılar adrenalin yaşadı.

Adana Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü (PRODOSS) üyeleri yanı sıra Hatay'dan gelen kalabalık bir grup, Boğazpınar Karasu Kanyonu'nda yürümeye başladı. Doğa tutkunları, kanyon içerisinde oluşan doğa havuzlarda da yüzerek doğada bulunmanın keyfini çıkardı. Doğada hem spor hem de gezi amaçlı yürüdüklerini bu sayede oksijen tazelediklerini belirten Kulüp Etkinlik Lideri Özkan Demircioğlu, 'Dağların içerisinden patlayan sulardan bir nehir oluştuğunu görünce bambaşka bir dünyaya geldiğini hissediyor insan. Kanyon gerçekten görselliğiyle de mükemmel bir doğa harikası. Üyelerimiz yürümekten büyük keyif aldıklarını belirtti. Çukurova'mızın bu güzelliklerini herkesin görmesini istiyoruz" dedi.