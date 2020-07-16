Suya kavuşan Afrikalı çocuklar, kuyu başında mutluluklarını "centilmence" paylaştı - Son Dakika

Suya kavuşan Afrikalı çocuklar, kuyu başında mutluluklarını "centilmence" paylaştı

Afrika'da Çad'ın en kurak bölgelerinden Faya-Largeau'da, Türk hayırseverlerin bağışlarıyla açılan su kuyusunda temiz içeceğe kavuşmanın sevincini yaşayan erkek çocukların, centilmence davranarak suyu içmede önceliği kız çocuklarına bırakması yaşanan mutluluğu iki katına çıkardı.

Afrika'da Çad'ın en kurak bölgelerinden Faya-Largeau'da, Türk hayırseverlerin bağışlarıyla açılan su kuyusunda temiz içeceğe kavuşmanın sevincini yaşayan erkek çocukların, centilmence davranarak suyu içmede önceliği kız çocuklarına bırakması yaşanan mutluluğu iki katına çıkardı.

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İstanbul merkezli Hak İnsani Yardım Derneği, su kaynaklarına ulaşmak için bazen kilometrelerce yürümek zorunda kalan Çad'ın Faya-Largeau bölgesinde 85 su kuyusu açmak için bir süre önce çalışma başlattı.

Ülkenin çöllerle kaplı kuzeyde kalan bölgelerinde çalışmalarına devam eden dernek gönüllüleri, açtıkları kuyularla son yıllarda ciddileşen su sıkıntısının çözümüne destek sunmaya çalışıyor.

Görüntüler duygulandırdı

Hayata geçirilen kuyu projeleri, temiz içme suyuna ulaşmada yerel halka büyük kolaylıklar sağlarken, kuyu açılışlarındaki heyecan ve mutluluk insanların yüzlerine yansıyor.

Derneğin bu kapsamda en son açılışını yaptığı su kuyusunda yaşanan ve görüntülere yansıyan mutluluk ve "paylaşma heyecanı" Türk gönüllülerini duygulandırdı.

Kameraya yansıyan görüntülerde su kuyusunun açılmasının ardından yaşanan "tatlı karmaşa" içinde arka tarafta bekleyen kız arkadaşlarını gören bir erkek çocuğun, diğer arkadaşlarını uyardığı ve kızlara öncelik vermesi dikkati çekiyor.

Erkek arkadaşlarının "centilmence" davranışıyla su kuyusunun başına gelen kız çocuklarının da suya kavuşmanın mutluluğunu yaşadığı ve sudan içtikleri görülüyor.

"Suyun ne kadar önemli olduğunu orada daha iyi anladık"

Hak İnsani Yardım Derneği gönüllüsü Recep Aktan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Su kuyusu açtığımız köy elektrik, su ve yolun olmadığı bir çölde yer alıyor. Burada insanların tüm sıkıntılarına şahitlik ediyoruz. Hem üzülüyoruz hem de onlara biraz olsun yardımcı olabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Bölgedeki insanların en temel yaşam kaynağı olan suya kavuştuklarında yaşadıkları mutluluğun "tarifsiz" olduğunu dile getiren Aktan, "Tüm yardım faaliyetlerinde kesinlikle duygusal anlar yaşıyoruz. Ama su sıkıntısı çeken yerlerde su kuyusu açmak, oraya bir hayat getirmek gibi önemli. Su kaynaklarına ulaşabilmek için bazen kilometrelerce yürümek zorunda kalıyorlar ve kullandıkları su gerçekten az. Suyun ne kadar önemli olduğunu orada daha iyi anlıyoruz. " diye konuştu.

Aktan, en son açtıkları su kuyusunda daha çok duygulandıklarını belirterek şunları ifade etti:

"Görüntülerde görüldüğü üzere tüm yokluğa rağmen su kuyusu açılışında minik kardeşimiz, nazikçe erkek arkadaşlarını kenara çekiyor ve kızlara yol açıyor. Çocukların çektikleri su sıkıntısına rağmen kuyudan çıkan suyun mutluluğunu sakin bir şekilde centilmence paylaşması bizi inanılmaz duygulandırdı. Her şeyin rekabet üzerine kurulu olmaya başladığı bu dünyada miniklerin bu davranışı yüreğimize işledi."

Çad, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 13:55 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suya kavuşan Afrikalı çocuklar, kuyu başında mutluluklarını 'centilmence' paylaştı - Son Dakika
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