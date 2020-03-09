Suya ömrünü veren Sabri Dede hayata veda etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suya ömrünü veren Sabri Dede hayata veda etti - Son Dakika

Suya ömrünü veren Sabri Dede hayata veda etti

7 saat önce

Suya ömrünü veren Sabri Dede hayata veda etti Bursa'da, 100 yaşındaki sondaj ustası Sabri Yaşın hayatını kaybetti.

Suya ömrünü veren Sabri Dede hayata veda etti

BURSA - Bursa'da, 100 yaşındaki sondaj ustası Sabri Yaşın hayatını kaybetti.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesinde yaşayan ve sondajcılık yaptığı 80 yılda onlarca çırak yetiştiren Sabri Yaşın hayatını kaybetti. Hayatı boyunca insanlar temiz su içsin diye mesleğine devam eden Yaşın'nın bu zamana kadar yetiştirdiği çıraklar Bursa ve Çanakkale civarının en tanınmış sondaj ustaları oldu. Son yıllara kadar kendi atölyesinde çalışmaya devam eden Yaşın'ın cenazesi, bugün öğle vakti Küçükbalıklı Merkez Camiinde kılınacak namazın ardından Küçükbalıklı Mezarlığına defnedilecek.

Suya ömrünü veren Sabri Dede hayata veda etti

Osmangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 11:15 Kaynak: İHA
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