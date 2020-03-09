Suya yapılan yatırımlar Tokat'ın çehresini değiştirdi - Son Dakika
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Suya yapılan yatırımlar Tokat'ın çehresini değiştirdi

7 saat önce

DSİ Genel Müdürlüğü tarafından Tokat'ta son 17 yılda; kente 6 baraj ve 1 gölet inşa edilerek 91 bin 550 dekar araziyi suyla buluşturuldu.

Suya yapılan yatırımlar Tokat'ın çehresini değiştirdi, System.String[]

DSİ Genel Müdürlüğü tarafından Tokat'ta son 17 yılda; kente 6 baraj ve 1 gölet inşa edilerek 91 bin 550 dekar araziyi suyla buluşturuldu. Çiftçilere yıllık 65 milyon TL zirai gelir artışı sağlanarak 158 derenin de ıslahı gerçekleştirildi.


DSİ Genel Müdürlüğü tarafından Tokat'ta yapımı tamamlanan ve devam eden yatırımlarla ilgili yapılan açıklamada, "DSİ tarafından yapılan tüm içme suyu faaliyetleri ile hedeflerimizi büyük oranda gerçekleştirmiş olmaktan dolayı mutluluk duymaktayız. Gayemiz, içme suyu gitmeyen tek bir yerleşim yeri kalmaması ve tüm halkımızın insan sağlığına uygun, güvenilir su içmesini sağlamaktır. Bu kapsamda Tokat'ta 2020 yılı sonuna kadar 5 adet içme suyu tesisi tamamlanacak olup, toplamda 323 bin 105 kişi için yılda 32,78 milyon metre küp içmesuyu temin edilecektir. Tokat için taşkın koruma tesislerinin önemini biliyoruz ve bu doğrultuda son 17 yılda 158 adet dere ıslah tesisi yaparak Tokat şehir merkezi ve 161 meskün mahal, 5.930 dekar araziyi taşkınlardan koruduk. Ayrıca 7 adet taşkın koruma tesisinin yapımı devam etmektedir" denildi. - TOKAT

Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 05:17 Kaynak: İHA
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