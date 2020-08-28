Suyla canlanan Suruç Ovası farklı kuş türlerine ev sahipliği yapıyor - Son Dakika

Bölge zaman zaman kuşları görmek için gelen doğa sevenleri de ağırlıyor.

Bu kapsamda ovada su sayesinde bazı alanlarda oluşan göletler farklı kuş türlerinin doğal yaşam alanı olmaya başladı.

GAP kapsamında yapılan, dünyanın sayılı, Türkiye 'nin de en uzun sulama tüneli olan Suruç Tüneli sayesinde, Atatürk Barajı'ndan Suruç Ovası'nın topraklarına 6 yıl önce su verilmeye başlandı. Suya kavuşan bereketli Suruç Ovası toprakları yeşile büründü.

Akşener'den "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna yanıt: Çok isterim ancak bunun için Türkiye'nin geleceği ile oynayamam