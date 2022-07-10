SUYLA DOLAN CADDEDE SIRTINA ALDIĞI YAŞLI KADINI YOLUN KARŞISINA GEÇİRDİ - Son Dakika
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SUYLA DOLAN CADDEDE SIRTINA ALDIĞI YAŞLI KADINI YOLUN KARŞISINA GEÇİRDİ

10.07.2022 02:06
SUYLA DOLAN CADDEDE SIRTINA ALDIĞI YAŞLI KADINI YOLUN KARŞISINA GEÇİRDİ

BALIKESİR'de gök gürültülü sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, bir kişi, yaşlı bir kadını sırtına alarak yolun karşısına geçirdi.

BALIKESİR'de gök gürültülü sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, bir kişi, yaşlı bir kadını sırtına alarak yolun karşısına geçirdi.

Balıkesir'de saat 17.00 sıralarında başlayan yağış, ilerleyen saatlerde şiddetini artırdı. Gök gürültülü sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Gaziosmanpaşa Mahallesi, Balıkesir Adliyesi civarındaki sokaklarda su birikintisi oluştu. Bir yolcu otobüsü arıza nedeniyle, yolda mahsur kalırken, vatandaşlardan biri, yaşlı bir kadını sırtına alarak yolun karşısına geçirdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ) ekipleri, su altında kalan cadde ve sokaklarda çalışma yaptı.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel SUYLA DOLAN CADDEDE SIRTINA ALDIĞI YAŞLI KADINI YOLUN KARŞISINA GEÇİRDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: SUYLA DOLAN CADDEDE SIRTINA ALDIĞI YAŞLI KADINI YOLUN KARŞISINA GEÇİRDİ - Son Dakika
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