Suyolcu onur ödülü Ali Ergül'e verildi - Son Dakika

Kuşadası eski Belediye Başkanı M. Lütfi Suyolcu 25'inci ölüm yıl dönümünde Kervansaray'da düzenlenen törenle anıldı. Törende, Suyolcu adına bu yıl ikinci kez takdim edilen Onur Ödülü, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tarafından Kuşadası Ticaret Odası eski Başkanı ve yerel tarih uzmanı Ali Ergül'e verildi.

Kuşadası'nda, 16 Mayıs 1995 yılında evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden M. Lütfi Suyolcu için bir anma programı düzenlendi. Anma programı, korona virüs salgını nedeniyle bu yıl 1 ay gecikmeli yapıldı. Tarihi Kervansaray'daki törene, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tibet Özer, Kuşadası Ticaret Odası Başkanı (KUTO) Serdar Akdoğan ile Suyolcu'nun yakınları ve sevenleri katıldı. Merhum belediye başkanın eşi Hülya Suyolcu ile oğlu Çağrı Suyolcu, Kıbrıs'tan Türkiye'ye uçak seferlerinin ertelenmesi nedeniyle programda yer alamadı. Sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak gerçekleşen anma töreninde Lütfi Suyolcu adına bu yıl ikinci kez takdim edilen Onur Ödülü, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tarafından yerel tarih uzmanı Ali Ergül'e verildi.

Törende konuşan Lütfi Suyolcu'nun kızı Çiğdem Suyolcu, yerel tarih uzmanı Ali Ergül'ün Kuşadası için çok değerli bir isim olduğunu belirterek, "Kendisi, hayatın kabalığı karşısında nezaketini hiçbir zaman kaybetmemiş, hiç kirlenmemiş bir isim. İnsanların bu kadar çok şey yaşayıp böyle kalabilmesi için bilgi, kültür, özgüven ve insan sevgisi gibi değerlere sahip olması gerekiyor. Ali Ergül, bütün bu değerleri barındırdığı için ödülü sonuna kadar hak ediyor" dedi.

Belediye Başkanı Ömer Günel ise Lütfi Suyolcu'nun görevde olduğu yıllarda Kuşadası'na çok önemli hizmetler yaptığını söyledi. Suyolcu'nun hayata hep pozitif yönden baktığını kaydeden Başkan Ömer Günel, "Kendisi çözüm ve sonuç odaklı hareket eden, çok çalışkan bir insandı. Kentimizin en önemli isimlerinden birisiydi. Bu nedenle Kuşadası'nda yaşayan herkesin hafızasında hep kıymetli bir yere sahip olacak. Burada Lütfi Suyolcu'yu bir kez daha rahmetle anıyorum" diye konuştu. Kuşadası Ticaret Odası eski Başkanı ve yerel tarih uzmanı Ali Ergül de kendisi ve Kuşadası için büyük anlam taşıyan Onur Ödülü'ne layık görüldüğü için çok mutlu olduğunu ifade etti. - AYDIN