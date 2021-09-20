SÜYÖS 2021 Ek Yerleştirme Başvurusu - Son Dakika
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SÜYÖS 2021 Ek Yerleştirme Başvurusu

20.09.2021 19:04

Üniversitemiz 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için Yurt Dışından veya Yabancı Uyruklu adayların ek yerleştirme başvuruları başlamıştır.

Üniversitemiz 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için Yurt Dışından veya Yabancı Uyruklu adayların ek yerleştirme başvuruları başlamıştır. Tercih kılavuzunu dikkatle okuduktan sonra başvuru yapılması gereklidir. Başvurular 24 Eylül 2021 saat 17: 00'a kadar SÜYÖS-2021 sınav sonucu veya devlet üniversiteleri tarafından 2021 yılı için yüz yüze yapılmış geçerli YÖS puanları ile yapılabilecektir. Sorularınız için suyos@selcuk. edu. tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Tercih Kılavuzu için tıklayınız.

Başvuru Sistemi için tıklayınız.

Harç Ücretleri için tıklayınız.

Kaynak: Habermetre
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Eylül, Toplum, Son Dakika

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SON DAKİKA: SÜYÖS 2021 Ek Yerleştirme Başvurusu - Son Dakika
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