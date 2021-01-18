Suyu akmayan da hayvanı hastalanan da 112'yi arıyor - Son Dakika

Suyu akmayan da hayvanı hastalanan da 112'yi arıyor

18.01.2021 11:05

Kars'ta geçen yıl 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan asılsız ve gereksiz ihbarlar, çalışanları hem meşgul etti hem de şaşırttı.

Kars'ta geçen yıl 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan asılsız ve gereksiz ihbarlar, çalışanları hem meşgul etti hem de şaşırttı.

Kentte meydana gelen olaylara acil müdahale edebilmek, can kayıplarını önleyebilmek için 24 saat görev yapan 112 Acil Çağrı Merkezine gelen asılsız ihbarlar ve gereksiz aramalar, hem sistemi hem de görevlileri meşgul ediyor. Merkeze geçen yıl gelen 397 bin çağrıdan 345 bininin asılsız olduğu tespit edildi.

Komuta merkezine, "Belediye Başkanıyla görüşeceğim, sularımız akmıyor.", "Karantina köyündeyim, danamız hasta getiremedik, ambulans gönderir misiniz?", "Cücüklerime yem vermem lazım, yasaktan dolayı dışarı çıkamıyorum yardımcı olun.", "Su borusu patladı kızım, gelin şu boruyu bağlayın." diyenlerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişiden her gün ortalama binin üzerinde çağrı geliyor.

"İhbarların yüzde 87'si asılsız"

İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Aytur Ayata, AA muhabirine, 2020'yi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yoğun geçirdiklerini söyledi.

Çağrı merkezinde kesintisiz hizmet verdiklerini ifade eden Ayata, şöyle konuştu:

"397 bin kere aranmışız, bu aramalarımızın yüzde 87'si asılsız ihbarlar. Asılsız ihbarlar nedeniyle gerçekten ihtiyacı olan insanların ihtiyaçlarını giderememe durumu oluşuyor. Burada 4 arkadaşımız gelen çağrıları karşılıyor. Gereksiz çağrılar yüzünden, bazen gerçek ihbar yapanlar 112'ye ulaşamıyor. Çünkü gereksiz ihbarlar nedeniyle sistemde tıkanmalar oluyor. Asılsız ihbar yapanlara anlam veremiyoruz. Belki bu kişilerin kardeşi, annesi veya babasının ihtiyacı olacak."

Ayata, herkesin bu konuda duyarlı davranmasını isteyerek, il genelinde ve ilçelerde vakalara hızlı ulaşmak için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi.

En ücra yerleşim yerlerine bile hızlıca ulaşma gayretinde olduklarını aktaran Ayata, "2020 yılı ağır bir yıl olarak geçti. Kovid-19'un eklenmesiyle çok zorlu bir süreç yaşadık. Kovid-19 ile mücadele kapsamında da çalışmaları düzenleyerek vatandaşlarımıza en hızlı ve kaliteli şekilde hizmet vermek için canla başla mücadele veriyoruz. Bu süreçte de başarılı bir çalışma yürüttük." diye konuştu.

"Telefonun çalışıp çalışmadığını kontrol için 112'yi arıyorlar"

Karşılaştıkları asılsız ve gereksiz ihbarlardan bahseden Ayata, şunları kaydetti:

"Bir teyzemizin su borusu patlamış, bizi arayıp yardım istedi. Buna benzer birçok vakayla karşılaşıyoruz. Hayvanı hastalananlar gibi birçok asılsız ihbar alıyoruz. Yeni telefon alanlar, telefonun çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için 112'yi arıyor. Gelen aramaların asılsız olması nedeniyle gerçekten ambulans ihtiyaçlarına ulaşamayabiliyoruz. Bu noktada vatandaşlarımızın daha dikkatli ve duyarlı olmasını istiyoruz."

Çağrı merkezinde görevli Seyhan Sarıca ise salgın nedeniyle zor bir süreçten geçtiklerine işaret ederek, "112 olarak her şartta vatandaşımızın yanında olmak, ihtiyaçlarını karşılamak için 24 saat aralıksız çalışıyoruz. Kovid-19 sürecinde çağrılarımız 2-3 kat arttı, bunların çoğu Kovid-19 ile ilgili ihbarlar oluyor. Asılsız ihbar sayısı oldukça fazla. Bu süreçte de asılsız ihbar çok arttı. Halkımız bu süreçte korktu ve her şey için bizi arıyor." ifadelerini kullandı.

Suyu akmayan da hayvanı hastalanan da 112'yi arıyor
Suyu akmayan da hayvanı hastalanan da 112'yi arıyor
Suyu akmayan da hayvanı hastalanan da 112'yi arıyor
Suyu akmayan da hayvanı hastalanan da 112'yi arıyor

Karantina, Ambulans, Kars, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suyu akmayan da hayvanı hastalanan da 112'yi arıyor - Son Dakika


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