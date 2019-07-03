Son Dakika Haberleri: "Suyu az tüketen ürünlere destek arttırılmalı"
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"Suyu az tüketen ürünlere destek arttırılmalı"

1 saat önce

Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, suyu az tüketen ürünlere desteklerin arttırılması gerektiğini belirtti.

Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, suyu az tüketen ürünlere desteklerin arttırılması gerektiğini belirtti.

Bayram, yaptığı yazılı açıklamada, Karaman genelinde yaklaşık 350 bin dekar alanda mısır ekimi yapıldığını belirtti.

Çiftçilerin bu mahsulden para kazanmak için büyük risk aldığını ve artan girdi maliyetleri karşısında bu yıl mısır üreticisini zor bir yıl beklediğini ifade eden Bayram, Karaman'da İbrala barajı tarım sahasının dışında üretim yapan üreticilerinin derin kuyularla sulama yaptıklarını ve artan enerji fiyatları ile para kazanmanın artık çok zor olduğunu dile getirdi.

Çiftçilerin üretiminden uzaklaşmaması gerektiğini ve bunun için de üreticiye verilen desteğin artırılması gerektiğini ifade eden Bayram, şunları kaydetti:

"Karaman'da suyu az kullanan ürün deseninde üretim yapılmasını sürekli dile getiriyoruz. Son yıllarda buğday, arpadan para kazanamayan çiftçilerimiz, bu ürünü ekmekten vazgeçerek alternatif ürün olarak mısıra yönelmesi ile Karaman'da buğday rekoltesinde düşmeler oluyor. Devlet hububata verilen destekleri arttırması halinde üreticilerimiz suyu az kullanan maliyeti mısıra göre daha az olan hububat üretimine tekrar döneceğini kanaatindeyim."
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 12:11 Kaynak: AA
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