SUYU AZALAN DÜNYACA ÜNLÜ AZMAKTA CANLANMA VAR - Son Dakika

MUĞLA'nın Ula ilçesinin 'Sakin Şehir' unvanlı Akyaka Mahallesi'nde, kuraklığa bağlı su seviyesindeki azalma gerekçesiyle süresiz olarak insan girişine kapatılan 'Kadın Azmağı' su artışı ile canlandı. Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA), 22 Nisan Dünya Günü'nde Instagram hesabından 'Vay be. Güzelliğini yaşayın' ifadelerini kullanarak övgüyle bahsettiği azmaktaki endemik bitki örtüsü yeniden hayat bulurken, su seviyesinde de gözle görülür yükseliş oldu.

Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi'nce 2011 yılının haziran ayında 'Sakin Şehir' ilan edilen Akyaka Mahallesi'nde 'Kadın Azmağı', dünyayı etkisi altına kuraklıktan etkilendi. Ula Belediye Başkanlığı, geçen 01 Haziran'da azmaktaki su seviyesinin azalması üzerine harekete geçerek, insanların suya girmesini yasakladı. Belediye görevlilerince, yasağın gerekçeleri bölgeye yerleştirilen tabelalara yazıldı. Tabelalarda şu ifadelere yer verildi:

"2872 Sayılı Çevre Kanunu ile 644 ve 383 Sayılı KHK'nın 10-a maddesi çerçevesinde, Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde kalan Kadın Azmağımızın su seviyesinin azalması, içine girilmesinden kaynaklanan canlıların yaşam alanlarının zarar görmesi, sürekli kirlenmesi ve içine çöp atılması gibi sorunları ortadan kaldırmak, bu hazinemizi bir önceki kuşaktan devraldığımız haliyle bir sonraki kuşağa aktarabilmek için alanın geçici bir süreyle kapatılması kararı alınmıştır. Anlayışınız için teşekkür ederiz."

'FLORA VE FAUNASINDA CANLANMALAR VAR'

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), 22 Nisan Dünya Günü'nde Instagram hesabından 'Kadın Azmağı'nın videosunu 'Vay be. Güzelliğini yaşayın' ifadelerini kullanarak paylaşmıştı. Su altı bitki örtüsü, elle tutulabilecek hissini veren balıklar ile doğal akvaryum görüntüsü oluşturan Kadın Azmağı'nın, 5 aydır insan girişine kapalı olması sonucu su seviyesindeki yükselme dikkati çekerken, endemik bitki örtüsü de yeniden hayat buldu. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, Kadın Azmağı'nın Gökova Körfezi'nin en güzel noktalarının birinde yer aldığını belirtip, "Muğla ve Ula ovalarından gelen sular, burada ırmağa dönüşüyor. Doğal güzellikleri nedeniyle dünyanın dört bir yanından yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Turistik hareketliliğin fazlalığı ve iklim değişikliği nedeniyle Kadın Azmağı kısmen insan girişine kapatılmıştı. Geldiğimiz noktada bunun etkilerini görüyoruz. Yerinde yaptığımız incelemelerde flora ve faunasında canlanmalar var" dedi.