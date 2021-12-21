Suyu çekilen Beyşehir Gölü'ne kamyonlarla kar dökülüyor - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir Belediyesi, ilçe merkezinden toplanan karları kamyonlarla kuraklıktan dolayı metrelerce çekilen Beyşehir Gölü'ne döküyor.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, göl kenarına gelerek, yürütülen çalışmaları inceledi.

Bayındır, gazetecilere, 2020 yılında kurak bir dönem yaşandığını belirtti.

Toroslar, Anamas Dağları ile Dedegöl zirvesindeki kar kalınlığının 1 metreyi hiç geçmediğini bildiren Bayındır, şunları kaydetti:

"Toroslar'da kar kalınlığı 1 metreyi geçmediği zaman Beyşehir Gölü'nün su seviyesinin düşeceğini iyi biliyoruz. Şu an Beyşehir merkezde 40-50 santimetre, dağlarda ise 3-4 metreleri bulan kar örtümüz var. Ümit ediyoruz ki; bu sürekli olacak. Beyşehir Belediyesi olarak, kar yağışının ardından sorumluluk alanı olan 67 merkez ve dış mahallede kar mücadelesi yürütüyoruz. Kar yağışının başladığı günden bu güne kadar ana arterler, meydanlar ve ara sokaklar da dahil olmak üzere iyi bir çalışma sergiledik."

Bayındır, belediye olarak topladıkları karları, kamyonlarla Beyşehir Gölü'nün kıyısına bıraktıklarını ifade etti.

Göl suyunun seviyesini yükseltebilmek için böyle bir çalışma yaptıklarını aktaran Bayındır, şunları kaydetti:

"Bölge olarak yağışlı bir devreye giriyoruz, önümüzdeki hafta da hatta bu gece yağış ihtimali var. Takip ediyoruz, çok mutluyuz. İnşallah bu karlar göle doping olacak, yani bir manada göle jest yapıyoruz. Beyşehir Gölü kıyıdan 300 metre çekilmişti. Şu an 50 metreye kadar düştü kıyıdaki çekilme. İnşallah devam eden kar yağışlarının ardından gölümüz eski seviyesine gelir ümit ediyoruz."