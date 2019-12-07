Son Dakika Haberleri: "Suyu Düştüğü, Toprağı Oluştuğu Yerde Tut" yürüyüşü gerçekleştirildi
Son Dakika Güncel 'Suyu Düştüğü, Toprağı Oluştuğu Yerde Tut' yürüyüşü gerçekleştirildi - Son Dakika

"Suyu Düştüğü, Toprağı Oluştuğu Yerde Tut" yürüyüşü gerçekleştirildi

6 saat önce

Gümüşhane'de erozyonla mücadeleye dikkat çekmek amacıyla, "Suyu Düştüğü, Toprağı Oluştuğu Yerde Tut" sloganı altında yürüyüş düzenlendi.

Gümüşhane'de erozyonla mücadeleye dikkat çekmek amacıyla, "Suyu Düştüğü, Toprağı Oluştuğu Yerde Tut" sloganı altında yürüyüş düzenlendi.

TEMA Vakfı Gümüşhane Temsilciliği tarafından organize edilen yürüyüşte, katılımcılar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü önünden Atatürk Caddesi boyunca yürüyerek Fatih Parkı'na geldi.

TEMA Vakfı Gümüşhane Temsilcisi Yusuf Oral, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'de toprak bozulma sebeplerinin başında erozyonun geldiğini söyledi.

Erozyonla, toprağın en verimli kısmı olan üst toprağın taşındığına dikkati çeken Oral, "Toprağın verimliliği, biyolojik çeşitliliği, su tutma ve karbon depolama kapasitesi azalıyor.

Bu nedenle bugünkü ve gelecek kuşakların gıda ve su ihtiyacının karşılanması, iklim değişikliğiyle mücadele edilmesi için erozyon kontrol çalışmalarının büyük önemi bulunuyor." dedi.

Oral, toprağı örten bitki örtüsünün artırılması açısından ağaçlandırma ve mera ıslah çalışmaları yapılması, tarım arazilerinde koruyucu toprak tedbirlerinin alınması gerektiğini vurgulayarak, "Eğimli arazilerde toprağı ve suyu yerinde tutan teraslama, tarımsal arazilerde eş yükselti eğrilerine paralel sürüm, daha az toprak işleme ve şerit sisteminde ekim çalışmaları yapılması erozyona karşı toprağın korunması için büyük önem taşıyor." diye konuştu.

Yürüyüşe katılan, aynı zamanda TEMA Vakfı gönüllüsü de olan Belediye Başkanı Ercan Çimen, parkta kurulan standı ziyaret etti.

Gümüşhane, Tut, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 03:26 Kaynak: AA
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