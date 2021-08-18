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Suyumuzu koruyalım? çağrısı: 24 milyon ton suyu on katına çıkarmak mümkün - Son Dakika

Suyumuzu koruyalım? çağrısı: 24 milyon ton suyu on katına çıkarmak mümkün

18.08.2021 12:41

Üç yıldan bu yana sürdürdüğü 'Yarının Suyu' hareketine devam eden Finish, oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile su tasarrufunda yeni bir dönem başlattı.

Üç yıldan bu yana sürdürdüğü 'Yarının Suyu' hareketine devam eden Finish, oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile su tasarrufunda yeni bir dönem başlattı. "Yarının Suyu" hareketinin "su elçisi" olan Tatlıtuğ'un yer aldığı kampanya ile kurumakta olan göllere dikkat çekildi. Suyun korunmasının önemine vurgu yapan marka, yeni kampanyasında ve manifestosunda buna dikkat çekiyor. Yarının Suyu hareketiyle yalnızca bir yıllık su tasarrufuyla bir göl dolusu suyu kurtarmanın ve Türkiye'deki her evde aynı tasarruf bilinci yerleştiğinde 24 milyon ton suyu on katına çıkarmak mümkün.

Bulaşık makinesi deterjanı markası Finish'in düzenlediği, 'Yarının Suyu' hareketinin yeni döneminin anlatıldığı basın toplantısı gerçekleşti. Toplantıya Reckitt Türkiye Hijyen Genel Müdürü Abhishek Chuckarbutty, Reckitt Türkiye Hijyen Pazarlama Direktörü Tarık Bayar, yeni döneminde projenin yüzü ve su elçisi olan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve Finish Kategori Pazarlama Müdürü Cem Oğuzcan katıldı.

FARKINDALIK YARATAN ÇAĞRI KARŞILIK BULDU

Finish'in, 'Böyle harcamaya devam edersek, Türkiye'nin suyu yakın gelecekte tükenebilir. Bugün tasarruf yapmaya başlamazsak, yarın tasarruf yapacağımız suyumuz olmayabilir. Bugün duştan bulaşığa tüm alışkanlıklarımızı yeniden gözden geçirme vakti. Gün, harekete geçme günü. Yarının suyunu kurtarmak için, hemen. Bugün' mottosuyla 2019 yılında başlattığı ve belki de geri dönüşü olmayacak şekilde su sıkıntısı yaşanırken yaptığı çağrı karşılık buldu. Evlerden başlayarak su tasarrufu konusunda farkındalık yaratan Finish, bulaşıkları sudan geçirmeyi bırakırsak her yıkamada 57 litre su tasarruf edileceğini anlattı.

IPSOS'un Hane İçi Alışkanlıklar araştırmasına göre 6 milyon evdeki davranış değişikliği sayesinde 25 milyon ton yani bir göl kadar su korundu. Üstelik evlerde suyla başlayan tasarruf alışkanlığı, hayatın diğer anlarında da devam etti.

'SU KORUMA ALANINDA ROL MODEL OLDULAR'

Abhishek Chuckarbutty, Reckitt'in kurumsal olarak bakış açısını şu sözlerle anlattı:

'Türkiye'de geçirdiğim süre boyunca bir yaşam kaynağı olarak suya olan büyük saygıya şahit oldum. 3 yılı aşkın süredir önde gelen markalarımızdan Finish'in ana odağı olan çok kritik bir konuda, su tasarrufu konusunda misyonunu sürekli geliştirdiğini görmekten çok memnunum. Bu nedenle bugünkü #ZamanSuGibi kampanyası bizim için ve kesinlikle üç yıldır el ele olduğumuz tüm paydaşlarımız için çok şey ifade ediyor. Türkiye'de su koruma alanında lider olan Türkiye'deki Finish ekibinin Reckitt bünyesindeki diğer ülkelere de rol model olduğunu mutlulukla aktarmalıyım.'

'24 MİLYON TON SUYU 10 KATINA ÇIKARMAK MÜMKÜN'

Reckitt Türkiye Hijyen Pazarlama Direktörü Tarık Bayar, 'Biz 30 yıldan fazla bir süredir faaliyet alanımızdaki diğer sanayi kuruluşlarıyla daha iyi ve daha tasarruflu bulaşık yıkama için birlikte çalışıyoruz, makine üreticileriyle bizim Ar-Ge birimlerimiz daha iyi ürünler için sürekli iş birliği halinde. Kategorinin öncüsü olmamız bu yöndeki sorumluluğumuzu daha da önemli hale getiriyor. Kamu, özel sektör, akademik ve sivil toplum paydaşlarımızla iş birliklerimizin mutlaka sonuç verecek girişimlere evrilmesini hedefliyoruz. Kuyucuk gölünü kurtarma projemiz de bunlardan biri. Başarı ancak kamuoyu ve özellikle tüketicilerimizin desteği ile mümkün. Geçen 3 yılda toplumun en sevdiği ve değer verdiği kişilerle birlikte çağrımızı geniş bir tabana yaydık. Yeni kampanyamızda ve manifestomuzda buna dikkat çekiyoruz. Yalnızca bir yıllık su tasarrufuyla bir göl dolusu suyu kurtarmak mümkün. Üstelik Türkiye'deki her evde aynı tasarruf bilinci yerleştiğinde 24 milyon ton suyu on katına çıkarmak mümkün. Yılda 250 milyon ton su tasarrufu demek, her yıl Büyükçekmece gölü kadar suyu kurtarmak demek' diye konuştu.

'GELECEĞİMİZ İÇİN EL ELE VERMEK ZORUNDAYIZ'

Yarının Suyu kampanyasının yeni yüzü, su elçisi Kıvanç Tatlıtuğ ise projeyle ilgili, 'Günümüzde yaşadığımız iklim sorunları ortada. Su konusu da ülkemizin en önemli meselelerinden biri ve bu meselede ben, sen yok, hepimiz biriz. Bu yüzden geleceğimiz için el ele vermek zorundayız. Ben de kendi adıma bu konuda bir su elçisi olarak üzerime düşen sorumluluğu yerine getireceğime söz veriyorum. Reklam filminin sonunda çok sevdiğim bir cümle vardı; 'Unutmayın okyanusta bir damlayız ancak okyanus damlalardan oluşur". Hep birlikte, damlaları birleştirerek Türkiye'nin suyunu ve yarınlarını kurtaracak güce sahip olduğumuzu düşünüyorum. Hepinizi yarının suyu hareketine katılmaya davet ediyorum' diyerek su elçisi olmaktan dolayı mutlu olduğunu ve suyu korumak için elinden geleni yapacağını söyledi.

'TÜKETİCİMİZİN BEKLENTİSİNE CEVAP VERİYORUZ'

Finish Kategori Pazarlama Müdürü Cem Oğuzcan yeni ürünle tüketici hassasiyetlerine yanıt vermek istediklerini aktardığı konuşmasında, 'Bundan 3 yıl önce, Reckitt'in 'Daha Temiz Bir Dünya' vizyonu çerçevesinde başlattığımız su iletişimi ve buna bağlı Yarının Suyu hareketimizle, Türkiye'nin yaşaması muhtemel susuzluk riskine dikkat çekmeye başladık. Hassas bulaşıkların elde yıkandığının farkındaydık. Yeni inovatif ürünümüz Ultimate ile hassas bulaşıkların elde yıkanması yerine gönül rahatlığıyla makinede yıkanabileceği bir çözüm sunuyoruz. Mutfaktan başlayarak hayatımızın her alanında su tasarrufuna başlıyor ve herkesi davet ediyoruz. Biz Finish olarak daha temiz ve sürdürülebilir bir dünya için çalışıyoruz. ve size de diyoruz ki ?#ZamanSuGibi akıp geçerken, 'Yarının Suyu' hareketine katılın, tasarrufa bugün bizimle mutfaktan başlayın. Bulaşıkları sudan geçirmeyelim, her yıl bir göl dolusu suyu ve anılarımızı kurtaralım? İfadelerini kullandı.

Suyumuzu koruyalım? çağrısı: 24 milyon ton suyu on katına çıkarmak mümkün
Suyumuzu koruyalım? çağrısı: 24 milyon ton suyu on katına çıkarmak mümkün
Suyumuzu koruyalım? çağrısı: 24 milyon ton suyu on katına çıkarmak mümkün
Suyumuzu koruyalım? çağrısı: 24 milyon ton suyu on katına çıkarmak mümkün
Suyumuzu koruyalım? çağrısı: 24 milyon ton suyu on katına çıkarmak mümkün
Suyumuzu koruyalım? çağrısı: 24 milyon ton suyu on katına çıkarmak mümkün

Kıvanç Tatlıtuğ, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Suyumuzu koruyalım? çağrısı: 24 milyon ton suyu on katına çıkarmak mümkün - Son Dakika


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