Son Dakika Haberleri: "Suyumuzu Koruyorum" projesi devam ediyor
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"Suyumuzu Koruyorum" projesi devam ediyor

46 dakika önce

Afyonkarahisar Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünce, çevreye duyarlı ve su tasarrufu konusunda sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmek amacıyla hazırlanan Suyumu Koruyorum Projesi'ne yoğun ilgi devam ediyor.

Afyonkarahisar Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünce, çevreye duyarlı ve su tasarrufu konusunda sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmek amacıyla hazırlanan Suyumu Koruyorum Projesi'ne yoğun ilgi devam ediyor.

Proje kapsamında, Afyonkarahisar Belediyesi İçme Suyu Arıtma Tesisinde 3 ve 4. sınıf öğrencileri ile öğretmenler katıldığı etkinlikte çocuklara su bilinci aşılandı. Öğrencilere, Akdeğirmen Barajı'ndan gelen suyun arıtılmasından şehrin kullanımına sunulduğu ana kadar tüm içme suyu arıtma aşamaları hakkında İçme Suyu Arıtma Tesisi yetkilileri tarafından bilgilendirme yapıldı. Ayrıca, su tasarrufu konulu çizgi film izletilip, hediyeler dağıtıldı. Afyonkarahisar Belediyesi'nin maskotu Afi ve yol arkadaşı Susu da ziyaret boyunca öğrencileri eğlendirdi. Küresel ısınma ve artan nüfus ile birlikte azalan su kaynaklarının korunmasına vurgu yapılarak, öğrencilere; suyun bilinçli ve akılcı biçimde kullanılması gerektiği ve evlerinde su tasarrufuna dikkat çekilerek günümüzde su tasarrufunun ne kadar önemli olduğu anlatıldı. - AFYONKARAHİSAR
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:01 Kaynak: İHA
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