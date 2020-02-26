Suyun altına tuttuğu düdüklü tencere patladı, yüzü yandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suyun altına tuttuğu düdüklü tencere patladı, yüzü yandı - Son Dakika

Suyun altına tuttuğu düdüklü tencere patladı, yüzü yandı

6 saat önce

ERZURUM'da tıbbi sekreter Derya Alkan'ın (35) bir an evvel açmak için soğuk suyun altına tuttuğu düdüklü tencere patladı.

Suyun altına tuttuğu düdüklü tencere patladı, yüzü yandı, System.String[]

ERZURUM'da tıbbi sekreter Derya Alkan'ın (35) bir an evvel açmak için soğuk suyun altına tuttuğu düdüklü tencere patladı. Yüzü yanan Alkan, görev yaptığı hastanede tedaviye alındı.

Olay, merkez Palandöken ilçesi Kayakyolu semtinde meydana geldi. Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi kalp damar cerrahisi servisinde tıbbı sekreter olarak görev yapan 2 çocuk annesi Derya Alkan, 10 gün önce evde akşam yemeğinde pırasa yaptı. Alkan, yemek piştikten sonra düdüklü tencereyi ateşin üzerinden alarak soğuk suya tuttu. İçindeki buhar boşalmayan düdüklü tencere bir anda patladı. Musluğu ikiye bölen düdüklü tencereden saçılan yemekler Derya Alkan'ın yüzü ve kollarına sıçradı. Patlama sesi ve çığlıklar üzerine Derya Alkan'ın komşuları yardıma koştu. Komşularının çağırdığı ambulansla Alkan, görev yaptığı hastaneye kaldırıldı. Derya Alkan'ın yanık merkezindeki tedavisi sürüyor.

Düdüklü tencerenin bir anda patladığını söyleyen Derya Alkan, "Düdüklünün kapağı fırlamış mutfaktaki musluğu kırmış. Ben korkuyla mutfaktan çıktığımda yüzümün yandığını anladım. Boynumda ve yüzümde ciddi yanıklar vardı" dedi.

Düdüklü tencerenin kapağının boynunu da koparabileceğini belirten Alkan, büyük bir kaza atlattığını ifade etti. Alkan, "Bu olay benim için çok büyük bir tecrübe oldu. Ev hanımları ve özellikle de çalışan kadınlar, zamandan tasarruf etmek için gerekmedikçe düdüklü kullanmasınlar. Kullandıkları vakit ocaktan aldıktan hemen sonra suyun altına tutmasınlar, 5-10 dakika beklesinler. Çok büyük bir kazaydı, verilmiş sadakamız varmış" diye konuştu.


Palandöken, Sekreter, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:33 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Erdoğan, emekli maaşının kesileceği ve ikramiyelerin kaldırılacağı iddialarını yalanladı
Ukrayna'da sağlık reformunu protesto eden adam, cumhurbaşkanlığı önünde kendini ateşe verdi Son dakika: İstanbul'da boşanmak istediği kocası tarafından bıçaklanan kadın yaralandı Barcelona'nın Haaland'ı 15 kez izleyip beğenmediği ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım
18:00 Beren Saat'ten doğum günü mesajı: Şimdiye kadarkilerin en zoru
18:00 Polenin faydaları nelerdir? Polen nasıl kullanılır ve neye iyi gelir?
17:48 Beren Saat'ten ilginç doğum günü mesajı: Kırıldım, bağışladım
17:42 Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk: Çok acelem var

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 21:00:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Suyun altına tuttuğu düdüklü tencere patladı, yüzü yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]