Suyun altında uyuşturucuyla mücadele pankartı - Son Dakika

Suyun altında uyuşturucuyla mücadele pankartı

ANTALYA - Antalya'nın Kaş ilçesinde Kaymakam ve Cumhuriyet Savcısı madde bağımlılığıyla mücadeleye deniz altında dikkat çekti. Kaç açıklarında dalan Kaymakam ve Başsavcı denizin yaklaşık 10 metre altında "En iyi narkotik polisi anne" yazılı pankart açtı.

Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı ile Cumhuriyet Savcısı Oğuz Yılmaz yaptıkları çalışayla özellikle gençlere mesaj vermek istediklerini belirterek " Devletin yürüttüğü çalışmalara destek olmalarını istediğimiz annelere de bu konuda mesaj vermek için pankartı açtık. Devlet kurumları olarak zehir tacirlerine meydanı boş bırakmadan yoğun şekilde çalışıyoruz. Sivil toplum kuruluşları, jandarma, emniyet ve devletimizin tüm kurumlarıyla birlikte en iyi narkotik polisinin anne olduğunu da vurgulayarak, bu konudaki çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Gençlerimize sahip çıkacağız, onların geleceğinin emin ellerde olması noktasında faaliyetlerimize devam edeceğiz. Gençlerimiz de bize katılsınlar, uyuşturucu noktasında zehir tacirlerine, illegal gruplara asla bağımlı olmasınlar."

Yeni Bir Hayat derneği Başkanı İlknur Özen'de tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de genç nesli tehdit eden öncü unsurlardan biri de ne yazık ki madde bağımlılığı olduğunun altını çizdi. Gençlerin uyuşturucu maddeye kolay ulaşabildiğini ve başlıca amaçlarının madde bağımlılığına düşmeden gençleri korumak olduğunu söyleyen Özen " Bağımlı olmanın irade ile bir ilgisi yoktur kimse bağımlı olmak için madde kullanmaya başlamaz. "Bir kere denemekle bir şey olmaz diyerek " başlar.Unutmayın herkes bağımlı olabilir diyerek biz Yeni Bir Hayat Derneği yönetim kurulu ve değerli üyelerimiz ile çıktığımız bu yolda, madde kullanımı ile tanışan gençlerimizi bu tehditten nasıl kurtarıp onlar için neler yapabiliriz diye çalışma yürütüyoruz" dedi.