Suyun altında yarım saat kalan örümceğin "gücü" anlaşıldı - Son Dakika
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Suyun altında yarım saat kalan örümceğin "gücü" anlaşıldı

13.05.2022 11:52
Suyun altında yarım saat kalan örümceğin "gücü" anlaşıldı

Bilim insanları, yırtıcılardan korunmak için kaçıp suya saklanan bir örümcek türü keşfetti. Latince adı Trechalea extensa olan örümcek, sualtında yarım saat boyunca oksijensiz kalabiliyor. İncelemeler, örümceğin bu "süper gücünün" tüy yapısından kaynaklandığını ortaya koydu.

Independent gazetesinde yer alan habere göre, Sualtında yarım saat kalabilen örümceğin "süper gücü" açığa çıkarıldı. Örümcekler kurbağa veya hem suda hem karada yaşayabilen diğer amfibilerin aksine yalnızca karada yaşayan hayvanlar. Bu nedenle sıradan bir örümcek için su altında kalmanın maliyeti epey yüksek olabilir. Örneğin bu ortamda örümcekler ısı kaybı, oksijen eksikliği, suyun altında farklı yırtıcı hayvanlarla riskiyle karşı karşıya kalabilir. Hakemli bilimsel dergi Ethology'de yayımlanan yeni araştırmada biyologlar Kosta Rika'da bir derenin kenarında suya şaşırtıcı biçimde adapte olmuş bu örümceği tanımladı.

İLK OLARAK 2019'DA TESPİT EDİLDİ

32 dakika boyunca su altında kalabildiği gözlemlenen tropikal örümcek, ilk olarak Temmuz 2019'da tespit edildi. Java Nehri'nin bir parçası olan küçük bir derenin yakınında gözlem yapan araştırmacılar T. extensa'yı bir kayanın üzerinde otururken gördü. Onu yakalamaya çalıştıklarında örümcek suyun yaklaşık 25 santimetre altına saldı ve yarım saat boyunca sonra orada kaldı.

VÜCUDUNU SARAN TÜYLERİ BİR KALKAN GİBİ KORUMUŞ

Ancak bu çabasına rağmen örümcek, su üzerine çıktığında araştırmacılara yakalandı. İncelemeler, örümceğin bu "süper gücünün" tüy yapısından kaynaklandığını ortaya koydu. Örümceğin tüm vücudunu saran tüylerin hava boşlukları yaratarak hayvanı suyun sert yapısından koruduğu anlaşıldı. Araştırmacılar bu tüylerin, örümceği adeta havadan oluşan bir kalkan gibi koruduğunu ifade etti. Binghamton Üniversitesi'nde görev alan, araştırmanın başyazarı Lindsey Swierk, "Su altındayken örümceği çevreleyen hava filmi, örümceğin tüm vücut yüzeyini kaplayan hidrofobik kıllar tarafından yerinde tutuluyor gibi görünüyor" dedi: Örümcek sanki gümüşe batırılmış gibi görünüyor. Örümcekler, vücutlarından geçen son derece dar tüplerle nefes alıyor. Araştırmacılara göre bu hava filmi, örümceklerin nefes aldığı tüplerin çıkış bölgelerini suyun yaratacağı baskıdan koruyor. Aynı zamanda ısı kaybının da en aza indirilmesini sağlıyor.

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Hayvan Hakları, Bilim İnsanı, Güncel, Son Dakika

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