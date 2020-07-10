Suyun aniden yükselmesiyle şelalede mahsur kalan köpek ölmek üzereyken kurtarıldı - Son Dakika

Suyun aniden yükselmesiyle şelalede mahsur kalan köpek ölmek üzereyken kurtarıldı

Manavgat Şelalesi'nde suyun aniden yükselmesi sonucu mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Manavgat Şelalesi'nde suyun aniden yükselmesi sonucu mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Barınak görevlilerine teslim edilen köpeğin ayağında kırık olduğu ve uzun süredir aç kaldığı belirlendi.


Vatandaşlardan gelen ihbarı değerlendiren Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye Birimine bağlı kurtarma ekibi, Manavgat Şelalesi'nin üst kısmında ağaçlar arasında mahsur kalan köpeği kurtardı. Olay yerine gelen ekipte bulunan itfaiye eri, ırmakta su seviyesinin hızla yükselmesi üzerine hiç düşünmeden ırmağa girerek köpeğin bulunduğu yere geçti. Köpeğin acı çekmesi ve yanına kimseyi yaklaştırmaması üzerine geri dönen görevli, ağ ve diğer malzemeleri aldıktan sonra yeniden köpeğin yanına geçti ve ağın içerisine aldığı köpeği kıyıya çıkardı. Kıyıya çıkarılan köpeğin açlıktan bitap düştüğü ve soğuk su içerisinde uzun süre kalması nedeniyle sürekli titrediği, ayağındaki kırık nedeniyle de acı çektiği belirlendi.


Barınakta tedavi altına alındı


İtfaiye görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağı görevlileri, köpeği sedyeye alarak barınağa götürdü. Barınağa getirilen köpek vakit geçirmeden tedavi altına alındı. Köpeğe ilk etapta serum tedavisi uygulanırken, serumun ardından yapılacak kontroller doğrultusunda tedaviye devam edilecek.


Durumu kritik


Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağında görevli Veteriner Hekim Zafer Erkan, köpeğin durumunun kritik olduğunu belirterek, "Irmak içerisinde kalması nedeniyle köpeğimiz Hipotermi geçiriyor. Yapılan muayenede ayağının önceden kırık olduğu ve iyileştiği ancak kemiğinin enfeksiyon kaptığı anlaşıldı. Köpeğimiz biraz korkudan dolayı saldırganlaştığı için ağzını bağlamak zorunda kaldık. Beslenme eksikliğinden dolayı deri enfeksiyonu da oluşmuş. Ateşini normal seviyeye getirmek için serum takacağız. Ayrıca köpekteki bu kas titremelerinin sebebi gençlik hastalığı da olabilir. Kesin konuşabilmek için serum tedavisi yapacağız. Genel durumunu bir iki saate anlayacağız. Köpeğin durumu şu an kritik" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Manavgat, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 15:40 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Suyun aniden yükselmesiyle şelalede mahsur kalan köpek ölmek üzereyken kurtarıldı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

18:00 26 yıldır mücadele verdiği Ayasofya davasını kazanan Kandemir: Çok sevinçliyim, ilk namaza gideceğim 18:00 Rusya'da evden kaçan 8 yaşındaki çocuk, cinsel istismara uğradıktan sonra vahşice katledildi 17:31 Yunanistan Kültür Bakanlığı'ndan skandal Ayasofya sözleri: Uygar dünyaya karşı bir provokasyon 16:16 Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti 13:43 Ozan Güven'in şiddetine maruz kaldığını söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların izleri ortaya çıktı 13:11 İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor 12:18 Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için "Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun" uyarısı 12:01 Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın temelinin atılacağı tarih belli oldu 11:48 Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı 11:17 Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı 11:11 1970'ten bu yana Türkiye'de hiç görülmeyen mersin balığı Küçükçekmece Gölü'nde ölü bulundu 09:36 Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi 09:28 Salda Gölü'nde 1 Ağustos'tan itibaren sigara yasak 08:25 Erdal Beşikçioğlu yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını yeni projesi için kestirdi 08:14 e-bebek'e hacker saldırısı! Müşteriler kredi kartı bilgilerinin çalınmasından endişeli
Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden İYİ Partili Levent Özeren, tutuklandı
21:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun
21:21
Ayasofya, Lozan Barış Antlaşması'nın 97. yıl dönümünde ibadete açılacak
21:20
UNESCO'dan Ayasofya açıklaması: Statüsünün değiştirilmesinden üzüntü duyuyoruz
20:11
TFF'nin tescil kararı sonrası 2. Lig ekibi Ankara Demirspor, ligden çekildi
19:44
Rusya'dan Ayasofya açıklaması: Hristiyanların da girebileceği garantisi verildi
19:39
Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den "Pişman mısınız?" sorusuna tepki çeken yanıt
19:30
Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararına Bahçeli'den ilk tepki: Tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır
19:10
Ayasofya'nın cami olması sonrasında HDP'li vekillerden ilk tepkiler
18:13
Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin karar okunurken Meclis, ayakta alkışlayanlar ve oturanlar olarak ikiye ayrıldı
18:02
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2020 22:35:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Suyun aniden yükselmesiyle şelalede mahsur kalan köpek ölmek üzereyken kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]