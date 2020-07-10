Suyun aniden yükselmesiyle şelalede mahsur kalan köpek ölmek üzereyken kurtarıldı - Son Dakika

Suyun aniden yükselmesiyle şelalede mahsur kalan köpek ölmek üzereyken kurtarıldı

Suyun aniden yükselmesiyle şelalede mahsur kalan köpek ölmek üzereyken kurtarıldı Yanına kimseyi yaklaştırmayan köpek, ağın içine konulup kıyıya çıkartıldı Ayağında kırık bulunan köpeğin soğuktan titrediği ve uzun süredir aç olduğu anlaşıldı Manavgat Şelalesi'nde suyun aniden yükselmesi...

Suyun aniden yükselmesiyle şelalede mahsur kalan köpek ölmek üzereyken kurtarıldı

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Yanına kimseyi yaklaştırmayan köpek, ağın içine konulup kıyıya çıkartıldı

Ayağında kırık bulunan köpeğin soğuktan titrediği ve uzun süredir aç olduğu anlaşıldı

ANTALYA - Manavgat Şelalesi'nde suyun aniden yükselmesi sonucu mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Barınak görevlilerine teslim edilen köpeğin ayağında kırık olduğu ve uzun süredir aç kaldığı belirlendi.

Vatandaşlardan gelen ihbarı değerlendiren Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye Birimine bağlı kurtarma ekibi, Manavgat Şelalesi'nin üst kısmında ağaçlar arasında mahsur kalan köpeği kurtardı. Olay yerine gelen ekipte bulunan itfaiye eri, ırmakta su seviyesinin hızla yükselmesi üzerine hiç düşünmeden ırmağa girerek köpeğin bulunduğu yere geçti. Köpeğin acı çekmesi ve yanına kimseyi yaklaştırmaması üzerine geri dönen görevli, ağ ve diğer malzemeleri aldıktan sonra yeniden köpeğin yanına geçti ve ağın içerisine aldığı köpeği kıyıya çıkardı. Kıyıya çıkarılan köpeğin açlıktan bitap düştüğü ve soğuk su içerisinde uzun süre kalması nedeniyle sürekli titrediği, ayağındaki kırık nedeniyle de acı çektiği belirlendi.

Barınakta tedavi altına alındı

İtfaiye görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağı görevlileri, köpeği sedyeye alarak barınağa götürdü. Barınağa getirilen köpek vakit geçirmeden tedavi altına alındı. Köpeğe ilk etapta serum tedavisi uygulanırken, serumun ardından yapılacak kontroller doğrultusunda tedaviye devam edilecek.

Durumu kritik

Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağında görevli Veteriner Hekim Zafer Erkan, köpeğin durumunun kritik olduğunu belirterek, "Irmak içerisinde kalması nedeniyle köpeğimiz Hipotermi geçiriyor. Yapılan muayenede ayağının önceden kırık olduğu ve iyileştiği ancak kemiğinin enfeksiyon kaptığı anlaşıldı. Köpeğimiz biraz korkudan dolayı saldırganlaştığı için ağzını bağlamak zorunda kaldık. Beslenme eksikliğinden dolayı deri enfeksiyonu da oluşmuş. Ateşini normal seviyeye getirmek için serum takacağız. Ayrıca köpekteki bu kas titremelerinin sebebi gençlik hastalığı da olabilir. Kesin konuşabilmek için serum tedavisi yapacağız. Genel durumunu bir iki saate anlayacağız. Köpeğin durumu şu an kritik" şeklinde konuştu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 16:35 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Suyun aniden yükselmesiyle şelalede mahsur kalan köpek ölmek üzereyken kurtarıldı - Son Dakika
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