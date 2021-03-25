Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız "suyun değeri" temalı yarışmada dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi - Son Dakika

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, "suyun değeri" temalı yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, DSİ 3. Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanındaki Eskişehir, Sakarya, Bilecik ve Kütahya'da 22 Mart Dünya Su Günü kutlamaları kapsamında düzenlenen resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrenciler, ödüllerini Vali Erol Ayyıldız ve DSİ 3. Bölge Müdürü Kağan Şan'dan aldı.

Vali Ayyıldız, DSİ 3.Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen ödül töreninde, öğrencileri, öğretmenlerini ve ailelerini tebrik etti.

Törene Vali Yardımcısı Okan Leblebiciler, Orman Bölge Müdürü Recep Temel, İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammet Gümüş, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Meteoroloji 3. Bölge Müdür Yardımcısı Kadir Kıvrak ile öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.