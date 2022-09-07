Suyun en pahalı olduğu ikinci ilde 4 gündür yaşanan su borusu patlakları vatandaşı çileden çıkardı - Son Dakika
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Suyun en pahalı olduğu ikinci ilde 4 gündür yaşanan su borusu patlakları vatandaşı çileden çıkardı

07.09.2022 11:27

Suyun en pahalı olduğu ikinci ilde 4 gündür yaşanan su borusu patlakları vatandaşı çileden çıkardıTEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 4 gündür süren su patlağı, vatandaşı çileden çıkardı.

Suyun en pahalı olduğu ikinci ilde 4 gündür yaşanan su borusu patlakları vatandaşı çileden çıkardı

TEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 4 gündür süren su patlağı, vatandaşı çileden çıkardı. Suyun en pahalı olduğu ikinci ilde yaşanan su patlakları sebebiyle vatandaşlar, TESKİ ve belediye ekiplerini yüzlerce kez aramasına rağmen yetkilerin sorunu halletmediğini ifade ederek, yaşanan bu duruma tepki gösterdi.

Çerkezköy ilçesi İstasyon Mahallesi Üründül Sokak'ta bulunan şebeke suyu patlağından dolayı mahallede yaşayan 55 yaşındaki iki çocuk annesi Ayşe Ayaz'ın evinin bodrum katı ve bahçesi göle döndü.

"Yetkililere ulaşamıyoruz"

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Çerkezköy Belediyesi ve TESKİ ekiplerini telefonla yüzlerce kez aramasına rağmen geri dönüş sağlanmadığını ifade eden Ayşe Ayaz, bu duruma isyan etti. Ayaz, "4 gündür yetkilileri aramama rağmen bir çare bulamadılar. Telefonda dalga geçer gibi 'geleceğiz' diyorlar. Evin alt katındaki parkeler ve birçok eşya kullanılmaz hale geldi. Zararımı kim karşılayacak? 4 gündür mağdur durumdayım. Sokaktaki şebeke suyu patlağı nedeniyle sızan su benim evime geliyor. Mahalle olarak bu durumdan mağduruz. Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay'ı da aradım fakat telefon ile bağlamıyorlar. 4 gündür yetkililere meramımı anlatamıyorum. Beni hep ötelediler. Yoldaki su patlağı benim evime doluyor. 4 gündür bu patlağı neden bulamıyorlar? 'Geleceğiz' demelerine rağmen herhangi bir çalışma yok" dedi.

Yetkililere sitem etti

Mahallede bu patlak sorununu 3-4 yıldır yaşadıklarını ifade eden Ayaz, "Madem borular eski, kazsınlar yeni boru koysunlar. Şebeke suyunu ben kendim mi yaptırayım? Artık Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ni, Çerkezköy Belediyesi'ni ve TESKİ'yi aramaktan yoruldum. Borumu değişecek, ne yapılacaksa yapılsın mahalleli olarak mağdur olmayalım. Ben hakkımı arıyorum. Bugün benim başıma gelen yarın TESKİ'de çalışanların da başına gelebilir. Bu böyle olmaz, gelsinler görsünler" ifadelerine yer verdi.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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